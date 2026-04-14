“정계 진출은 오해”…양준혁·이태현 특보 위촉 해지하기로
이철우 경북도지사 예비후보 캠프, 두 사람 특별보좌역 상호 합의로 해지 결정
이철우 경북도지사 예비후보는 양준혁 해양수산정책특별보좌역과 이태현 문화관광정책특별보좌역에 대해 상호 합의를 거쳐 특보 위촉을 해지하기로 했다고 14일 밝혔다.
앞서 삼성라이온즈의 전설로 불리는 ‘양신’ 양준혁 이사장은 현재 포항시 구룡포에서 대규모 양식장을 직접 운영하며 현장 경험을 바탕으로 동해안 해양수산업의 현대화와 고부가가치 산업화 전략에 대해 자문하는 역할로 이 예비후보의 해양수산정책특별보좌역을 수락한 바 있다.
또 민속씨름 사상 최다승과 천하장사 3회 달성 등 모래판을 호령했던 이태현 교수 역시 고향 경북의 풍부한 문화 자산에 스포츠와 관광을 결합한 새로운 도약 방안을 조언하는 역할로 문화관광정책특별보좌역을 맡기로 했었다.
하지만, 이번 위촉과 관련해 일부 미디어에서 이를 ‘정계 진출’로 해석해 보도하면서 두 사람 모두 상당한 부담을 느끼게 됐고 방송 활동에도 지장을 초래하는 상황으로 이어졌다.
이에 따라 이 예비후보와 양 이사장, 이 교수는 논의 끝에 상호 합의로 특보 위촉을 해지하기로 결정했다.
이 예비후보는 “두 분 모두 지역과 고향 발전을 위해서 순수한 애정으로 조언하는 정도였는데 마치 정치 활동을 하는 듯한 오해를 받아 안타깝다”며 “우리 지역이 배출한 걸출한 스타인 만큼 앞으로 국민들로부터 더 큰 사랑을 받아 고향을 빛내주기 바란다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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