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李대통령 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수…판 엎으면 안돼”

입력:2026-04-14 08:06
수정:2026-04-14 08:12
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이재명 대통령이 지난 13일 청와대에서 도날트 투스크 폴란드 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 자신의 외교정책 관련 비판에 재반박했다.

이 대통령은 이날 오전 0시21분 자신의 엑스(X) 계정에 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들”이라며 훈수까지는 좋은데 판에 엎어지시면 안 된다”고 말했다.

이어 “집안 싸움 집착하다 지구침공 화성인 편들 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야 하지 않겠냐”고 반문했다.

자신의 이스라엘 관련 발언에 대한 비판을 우회적으로 반박한 것으로 해석된다.

강유정 청와대 수석대변인은 전날 MBC의 라디오에서 이 대통령의 이스라엘 관련 SNS와 관련해 “국익이나 실용주의라는 관점은 단말마적으로 살펴볼 것이 아니라 긴 관점에서 살펴볼 필요도 있다”고 말했다.

이어 “제가 대통령과 일하면서 늘 느꼈던 것은 바둑으로 치자면, 저는 오목을 두는 수준이라면 늘 고수의 국수전을 펼치신다”며 “그런 관계 속에서 생각해 본다면 국익이나 실용주의라는 관점은 단말마적으로 살펴볼 것이 아니라 긴 관점에서 살펴볼 필요도 있다”고 말한 바 있다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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