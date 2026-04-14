농산물 가격과 판로…“농민이 통제하기 어렵다는 게 답답해”
홍성구 경북 봉화군수 예비후보, ‘봉화형 농업 소득 혁신 전략’ 발표해 눈길
홍성구 봉화군수 예비후보가 농업 분야 발전 방안으로 ‘봉화형 농업소득 혁신 전략’을 발표해 눈길을 모은다.
홍 예비후보는 “열심히 농사지어도 늘 걱정부터 앞서는 현실을 바꿔서 농민이 제값 받고 안정적으로 판매할 수 있는 구조를 만드는 것이 군정의 역할”이라고 14일 밝혔다.
농업이 봉화의 뿌리 산업인 만큼 농민의 삶이 흔들리면 지역 전체도 흔들릴 수밖에 없다는 판단에 따른 것이다.
홍 예비후보는 “봉화 농민들의 한숨은 농사는 잘 지었는데 값이 안 좋고, 팔 곳이 불안하고, 해마다 시장 상황이 달라 마음을 놓기 어렵다는 것”이라면서 “생산만 잘한다고 해결되지 않는 시대인 만큼 이제는 유통과 가공, 브랜드와 판로까지 함께 챙겨야 한다”고 말했다.
그는 봉화가 송이, 사과, 약초 등 경쟁력 있는 농산물을 갖고 있음에도 여전히 1차 생산 중심 구조에 머무르는 한계를 지적했다. 원물 판매에 치우친 구조에서는 가격 변동에 취약할 수밖에 없고 유통과 저장, 가공 기능이 약하면 농가가 받는 실제 수익도 제한적일 수밖에 없다는 것이다.
홍 예비후보는 이에 따라 농산물 유통 전담 기능 강화, 안정적인 판매처 확보, 가공시설과 저장·물류 기반 확충, 봉화 농산물 공동 브랜드 강화 등을 단계적으로 추진하겠다고 밝혔다. 단순히 생산량을 늘리는 데 초점을 둘 것이 아니라 더 나은 가격으로 팔 수 있게 만드는 구조를 갖추겠다는 것이다.
그는 “농민이 가장 답답해하는 것은 내가 수확한 농산물의 값과 판로를 내가 통제하기 어렵다는 점”이라며 “군 차원에서 공공기관, 학교, 군부대, 지역 먹거리 체계 등 안정적인 판매처를 넓히고 직거래와 가공품 개발도 함께 도와야 한다”고 강조했다.
또 고령 농가 비중이 높은 봉화 현실을 고려해 노동 부담을 줄이고 생산 효율을 높이는 지원도 필요하다고 강조했다. 홍 예비후보는 “고령 농가가 많은 만큼 기술과 장비, 작업 효율을 높이는 방향이 함께 가야 한다”면서 “청년 농업인 유입과 육성도 결국 기존 농업 기반이 든든해야 가능하다”고 밝혔다.
관광과 농업의 연결도 중요한 축으로 꼽았다. 농업 체험, 직거래 장터, 관광객 대상 판매, 지역 식당과의 연계 등을 통해 농업이 단지 생산에 머물지 않고 지역경제 전체로 번져가게 하겠다는 것이다. 그는 “봉화에 오면 보고만 가는 것이 아니라 먹고, 사 가고, 체험하고, 기억하는 구조를 만들면 농업도 더 큰 힘을 낼 수 있다”는 설명이다.
홍 예비후보는 “농업은 봉화의 과거이자 현재이고 앞으로도 중요한 미래 산업”이라며 “농민이 안심하고 농사지을 수 있어야 봉화도 버틸 수 있는 만큼 농사만 잘 지어도 생활이 안정되는 구조를 만드는 데 군정의 힘을 쓰겠다”고 말했다.
그는 또 “농업은 지원을 받아야 하는 분야가 아니라 제대로 키우면 지역을 먹여 살리는 분야”라며 “봉화 농업을 생활이 되는 산업으로 키우겠다”고 밝혔다.
홍 예비후보는 판로 확대 방안, 가공 기반 확충, 브랜드 강화 전략, 청년 농업인 육성 방향 등을 구체화해 발표할 계획이다.
봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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