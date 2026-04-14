영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’

한국 기업 역사상 최초로 분기 매출 100조·영업이익 50조를 동시에 돌파한 쾌거지만 주가는 실적 발표 전과 큰 차이 없이 머물고 있다.

이재용 삼성전자 회장. 국민일보DB

D램·낸드 시장에서 코로나19 이전 존재감이 없던 중국 업체들의 점유율이 8~10%로 높아진 점도 부담으로 작용했다는 분석이다.