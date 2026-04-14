[속보]트럼프, 주한 미국 대사에 한국계 미셸 박 스틸 전 하원의원 지명

미셸 스틸 박 전 미국 하원의원. 페이스북

정부 2기 출범 후 14개월이 넘도록 대사 자리가 비어 있었던 만큼, 한국 정부도 신속한 아그레망(동의) 절차를 진행할 것으로 예상한다.