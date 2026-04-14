트럼프 “해상 봉쇄 시작…이란, 합의 원한다 연락” 이란 “새로운 교전 도입” 반발

트럼프 “아침에 이란 측으로부터 연락” 주장

이슬람혁명수비대 “상대방이 대응 어려운 교전 방식 도입할 것”

월스트리트저널 “미국의 해상봉쇄로 이란 하루 약 4억3500만 달러 손실”

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 백악관 집무실 바깥에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

트럼프는 특히 “우리는 상대편(이란)으로부터 연락을 받아왔는데 그들(이란)은 합의를 매우 간절하게 원한다”고 주장했다. 그러면서 “오늘 아침 적절한 인사들로부터 연락을 받았는데, 그들은 합의를 원하고 있다”고 강조했다.

다만 트럼프는 미국이 협상 재개에 합의했는지는 언급하지 않았다. 이란 역시 트럼프의 주장을 확인하진 않았다.

우리는 그 먼지(이란이 보유한 농축 우라늄)를 되찾을 것이다. 우리는 그것을 그들로부터 되돌려받거나 아니면 우리가 가져올 것”이라고 말했다.

많은 것들에 합의했지만, 그들은 그것(핵무기 개발 포기)에 동의하지 않았다”며 “나는 그들이 동의할 것이라고 생각한다. 거의 확신한다. 만약 그들이 동의하지 않으면 합의는 없다”고 했다.

“어제(12일) 34척의 배가 호르무즈 해협을 통과했다”며 이란 측이 해협에 대한 실질적 봉쇄를 시작한 이후 가장 많은 수치였다고 밝혔다.