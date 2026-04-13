[속보] 美, 해상봉쇄 개시…이란 선박 호르무즈 통행 차단
미국이 미 동부시간 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시) 세계 원유·가스 물동량의 20% 가량이 통과하는 호르무즈 해협을 중심으로 한 대(對)이란 해상 봉쇄를 시작했다.
이란이 지난 7일 이뤄진 2주간의 휴전 합의 이후에도 해협을 계속 통제하며 사실상 봉쇄를 이어가자 외부에서 이란으로 들어오는 전쟁 물자 보급을 차단하는 역(逆) 봉쇄로 이란에 압박을 가하겠다는 것이다.
다만 이란이 미국에 맞서고 있어 호르무즈를 둘러싼 일촉즉발의 긴장감이 감돌고 있다. 최악의 경우에는 미국의 역 봉쇄에 이란이 군사 공격으로 맞대응하면서 아직 일주일간 기간이 남은 휴전이 깨지고 전쟁이 다시 격화할 위기에 놓인 것이다.
앞서 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박을 봉쇄하는 절차를 즉각 시작하겠다고 밝혔다.
이번 봉쇄 대상은 해협 양쪽의 오만만과 아라비아만에 있는 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박이다.
미 중부사령부는 상선 선원들에게 보낸 추가 공지를 통해 미군의 승인 없이 봉쇄 구역에 진입하거나 출항하는 모든 선박을 ‘차단, 회항, 나포’하겠다고 경고했다. 이란 외의 항구에서 출·입항하는 선박의 경우 방해받지 않고 호르무즈 해협을 통과할 수 있다는 방침을 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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