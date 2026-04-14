[여기는 오거스타]오거스타의 붉은 유혹, 챔피언을 박제하다

신조차 질투할 ‘골든 아워’가 설계한 황금빛 대관식

매킬로이 포효 뒤 숨겨진 오거스타의 완벽한 빛 전략

로리 매킬로이가 캐디 해리 다이아몬드와 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 매킬로이의 얼굴 위로 황금빛 세례가 쏟아지고 있다. ANGC

골든 아워는 대회 최대 승부처인 ‘아멘 코너(11번~13번 홀)’를 빼놓고 얘기할 수 없다. 그 중

‘골든 벨’로 불리는 12번 홀(파3)이 상징이다. 매킬로이는 이 홀 버디를 발판으로 대회 2연패에 성공했다.

골든 아워 때 12번 홀 벤 호건 브릿지를 건너는 선수들의 실루엣은 장관을 연출한다. ANGC