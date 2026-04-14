[여기는 오거스타]오거스타의 붉은 유혹, 챔피언을 박제하다
신조차 질투할 ‘골든 아워’가 설계한 황금빛 대관식
매킬로이 포효 뒤 숨겨진 오거스타의 완벽한 빛 전략
챔피언 퍼트를 성공시킨 뒤 양팔을 들어 올리며 환호하는 로리 매킬로이(북아일랜드)의 얼굴 위로 석양 빛이 붉게 깔렸다.
주최측인 오거스타 내셔널GC의 오랜 경험에서 축적된 철저한 전략에 의해 마스터스에서만 볼 수 있는 장관이다.
마스터스는 챔피언조를 현지 시간 오후 2시25분에 출발시킨다. 챔피언조가 마지막 18번 홀(파4)을 마칠 때면 절정에 이르게 될 노을 빛을 활용하기 위해서다.
프레드 리들리 오거스타 내셔널GC 회장을 만나기 위해 챔피언이 클럽 하우스로 향할 때 쯤이면 어둠은 짙게 깔려 주변은 조명 불빛으로 불야성을 이룬다.
마스터스가 지구상 최대 골프 이벤트로 자리 잡은 데에는 이렇듯 자연까지 대회의 주체로 만들어 버린 세심한 노력들이 어우러지기 때문에 가능하다.
챔피언에게 물 대신 황금빛 축하 세례를 안길 수 있는 오거스타 내셔널GC의 ‘골든 아워’는 그렇게 해서 탄생했다. 하루 중 가장 아름다운 장관을 연출하는 오후 5시~7시 사이다.
4월의 늦은 오후, 길게 늘어진 그림자와 따뜻한 햇살이 코스의 선명한 녹색, 활짝 핀 진달래(Azaleas)와 어우러지는 풍경은 가히 몽환에 가깝다.
전 세계 골프 팬들과 사진작가들이 가장 사랑하는 풍경이지만 그 장면을 카메라에 담는 것은 허가를 받은 사진 기자를 제외하고는 불가능하다.
마스터스 3~4라운드가 정점으로 치달을 때면 평상시와는 또 다른 분위기가 연출된다. 우승 경쟁의 극도의 긴장감과 평화로운 노을이 교차하는 그 시간은 오거스타가 왜 ‘골프 낙원’으로 불리는 지를 가장 잘 보여주는 순간이다.
골든 아워는 대회 최대 승부처인 ‘아멘 코너(11번~13번 홀)’를 빼놓고 얘기할 수 없다. 그 중 ‘골든 벨’로 불리는 12번 홀(파3)이 상징이다. 매킬로이는 이 홀 버디를 발판으로 대회 2연패에 성공했다.
래스 크리크(Rae's Creek) 위로 비치는 햇살과 그린 뒤편을 가득 채운 진달래가 황금빛 조명을 받은 듯 빛난다.
늦은 오후 벤 호건 브리지(Hogan Bridge)를 건너는 선수들의 실루엣은 마스터스에서 가장 상징적인 장면 중 하나다.
아젤리아라는 이름의 13번 홀(파5)도 장관이다. 페어웨이 왼쪽을 따라 흐르는 개울과 수천 그루의 진달래가 석양을 받아 더욱 강렬한 분홍빛을 자랑한다.
코스에서 가장 낮은 지대에 위치해 있어 주변의 키 큰 소나무들 사이로 긴 그림자가 드리우며 신비로운 분위기를 자아낸다.
클럽하우스 앞 ‘빅 오크 트리(Big Oak Tree)’도 오거스타 내셔널GC에서 가장 높은 지대에 위치한 클럽하우스 주변 일몰을 감상하기 최적의 장소다.
150년 넘은 거대한 떡갈나무 가지 사이로 지는 해가 걸릴 때, 화이트 톤의 클럽하우스 건물이 따뜻한 상아색으로 변하는 모습이 장관이다.
1번 홀 페어웨이와 18번 홀 그린을 내려다볼 수 있어 코스 전체가 황금빛으로 물드는 과정을 한 눈에 담을 수 있다.
레드 버드로 불리는 16번 홀(파3)은 수면 반사가 아름다운 곳이다. 공식 연습 라운드 때 선수들이 물수제비 이벤트로 팬 서비스를 하는 곳이기도 하다.
잔잔한 연못 위로 황금빛 노을이 반사되며, 그린 주변의 벙커와 잔디의 굴곡이 빛과 그림자의 대비로 더욱 입체감 있게 살아난다.
오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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