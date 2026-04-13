소방관 2명 순직, 완도 화재 책임 30대 중국인 입건
화기 이용해 작업 중 실화 혐의
소방관 2명이 순직한 완도 냉동창고 화재를 발생시킨 혐의를 받는 30대 중국인이 경찰에 입건됐다.
완도해양경찰서는 13일 실화 혐의로 중국 국적 30대 A씨를 불구속 입건해 조사중이라고 밝혔다.
A씨는 전날 오전 8시25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 홀로 바닥 페인트(에폭시) 제거 작업을 하던 중 화기를 이용해 불을 낸 혐의를 받고 있다.
경찰은 A씨가 가연성 물질인 에폭시 작업 과정에서 사용이 금지된 화기를 사용해 과실이 명백한 것으로 판단했다. 경찰은 A씨에게 작업을 지시하고 자리를 비운 시공업체 대표 B씨에게 책임을 물을 수 있는지도 검토중이다.
다만, 경찰은 A씨의 실수로 불이 났다고 하더라도 소방관 2명이 숨진 사고에 대해선 책임을 묻기 어려울 것으로 보고 있다. 당시 대피 지시를 받은 소방관들이 고립되는 등 돌발상황이 발생해 A씨의 실화와 소방관 사망 사고와의 인과관계가 있다고 보기 어렵기 때문이다.
경찰은 A씨 등을 상대로 보완수사를 이어갈 계획이다.
완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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