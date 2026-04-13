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[속보] 네타냐후 “미-이란-이스라엘 간 휴전, 아주 짧은 기간에 끝날 수있어”

입력:2026-04-13 20:57
수정:2026-04-13 21:17
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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스

이스라엘 채널 12에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 13일 미국, 이란 및 이스라엘 간 휴전이 “아주 짧은 기간에 끝날 수 있다”고 말했다. 해당 발언은 일시휴전이 시작된지 만 5일이 지난 시점에서 나왔다.

이스라엘은 관여하지 않은 미국·이란 간 일시 휴전은 미 동부 시간으로 7일 오후 8시, 이란 시간으로 8일 오전 3시30분 시작되었다. 휴전은 미 동부 시간으로 21일 오후 8시, 한국 시간으로 22일 오전 9시까지다.

미국-이란 간 휴전을 직전에 통고 받은 네타냐후 총리는 이를 반대하는 심정에서 휴전 합의안에 명시된 것으로 알려진 ‘이스라엘의 레바논 공격’의 동시 휴전을 무시하고 레바논 공격을 계속하고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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