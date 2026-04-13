21그램 前직원 “김건희 여사 요구로 尹관저에 다다미방 설치”

김건희 여사가 13일 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 한남동 관저 공사 당시 김건희 여사의 요구로 일본식 다다미방이 설치됐다는 증언이 법정에서 나왔다.