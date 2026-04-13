“10분 만에… 챗지피티 도움 끊자 성과 급락”

해외연구진 실증… 대규모 무작위 비교실험

AI 사용 갑자기 제한하자 포기↑·정답률↓

정답 직접 요청할수록 끈기·성과 저하 커

“AI 의존할수록 인간 핵심능력 약화 위험”

참고 이미지. AI 생성

생성형 인공지능(AI) 사용이 인간의 끈기를 약화해 AI가 없는 환경에서의 성과를 떨어뜨린다는 연구 결과가 나왔다.

연구진은

참가자를 AI 사용군과 비사용군으로 나눈 뒤 분수 계산과 독해 과제를 수행하게 했다.

추가 문제를

풀도록 했다.

그 결과 단기적으로는 문제해결 성과가 높았지만 AI가 사라진 직후 성적이 크게 하락했다. 문제를 풀지 않고 건너뛰거나 포기하는 비율도 AI 비사용군보다 높아졌다. AI를 사용하도록 한 시간은 10분에 불과했다.