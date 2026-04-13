전해철 출마선언…안산갑 친문 대 친명 구도로
친문(친문재인)계 전해철 전 국회의원이 13일 경기 안산갑 보궐선거 출마를 공식 선언했다. 더불어민주당 내에서는 친명(친이재명)계 김남국 대변인이 출사표를 던진 데 이어 김용 전 민주연구원 부원장도 출마를 저울질하고 있어 선거가 ‘친문 대 친명’ 구도로 전개될 가능성이 커졌다.
전 전 의원은 안산시의회에서 기자회견을 열고 “12·3 비상계엄 사태를 겪으며 민주주의는 시민이 지켜낸다는 사실을 확인했다”며 “내란으로 헌정질서를 훼손한 세력에 대한 완전한 척결과 민주주의 회복이 필요하다”고 출마 배경을 밝혔다. 그는 안산 상록구에서 3선 국회의원을 지냈고 참여정부 청와대 민정수석, 문재인정부 행정안전부 장관을 역임했다. 안산갑은 양문석 전 민주당 의원의 의원직 상실로 보궐선거가 확정된 지역구다.
전 전 의원은 “지역 주요 사업들이 정체돼 있어 책임 있는 리더십이 필요하다”며 “중앙과 지역을 잇는 가교 역할과 경험을 바탕으로 안산시민의 삶을 바꾸겠다”고 말했다. 주요 공약으로는 GTX-C 상록수역 정상 추진 및 역세권 개발, 신안산선 완공 및 연장, 4호선 지하화, 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정 등 지역 숙원사업 해결을 제시했다.
경쟁 후보를 겨눈 발언도 했다. 그는 “당선무효로 치러지는 선거인 만큼 도덕성과 경선 투명성이 바로 서야 한다”고 강조했다. 김 전 부원장의 사법 리스크를 염두에 둔 것으로 해석된다. 김 전 부원장은 정치자금법 위반 등 혐의로 1·2심에서 징역 5년을 선고받고 현재 대법원 판결을 앞두고 있다. 당내에서도 출마가 적절하느냐를 놓고 갑론을박 중이다.
김 전 부원장은 이날 국회에서 열린 정치검찰 조작기소 관련 기자간담회에 앞서 “보궐선거에 정말 출마하고 싶다. 경기도에서 활동하기 때문에 경기 지역으로 선정됐으면 좋겠다”며 출마를 기정사실로 했다. 구체적 지역을 언급하지 않았지만 안산갑이 우선 거론된다. 평택을도 후보군이다. 김현 의원은 “이재명 대통령과 동고동락한 김 전 부원장이 제역할을 할 수 있도록 대법원은 이른 시간 안에 역할을 해달라”고 촉구했다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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