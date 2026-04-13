전해철 출마선언…안산갑 친문 대 친명 구도로

안산갑은 양문석 전 민주당 의원의 의원직 상실로 보궐선거가 확정된 지역구다.

주요 공약으로는 GTX-C 상록수역 정상 추진 및 역세권 개발, 신안산선 완공 및 연장, 4호선 지하화, 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정 등 지역 숙원사업 해결을 제시했다.

구체적 지역을 언급하지 않았지만 안산갑이 우선 거론된다. 평택을도 후보군이다. 김현 의원은 “이재명 대통령과 동고동락한 김 전 부원장이 제역할을 할 수 있도록 대법원은 이른 시간 안에 역할을 해달라”고 촉구했다.