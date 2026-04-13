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내일부터 주사기·주사침 매점·매석 행위 금지

입력:2026-04-13 19:01
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고시 개정해 14일부터 시행
위반 시 징역형 등 처벌 가능


내일부터 주사기·주사침 매점·매석 및 판매 기피 행위가 금지된다. 이란 전쟁으로 필수 의료품이 부족해질 수 있다는 판단에 따른 조치다.

정부는 개정한 ‘주사기 및 주사침 매점매석행위 금지 등에 관한 고시’를 오는 14일부터 시행한다고 13일 밝혔다.

개정 고시는 주사기·주사침 제조·판매자는 제품을 지난해 월평균 판매량의 150%를 초과해 5일 이상 보관할 수 없도록 했다. 월평균 10만개를 판매했다면 15만개를 초과하는 물량을 재고로 둘 수 없는 식이다. 또 정당한 이유 없이 판매를 기피하는 행위도 금지한다.

물건을 과다하게 파는 것도 제재 대상이다. 지난해 월평균 판매량의 110%를 초과해 판매할 수 없다. 특정 업체 몰아주기도 금지된다. 동일한 구매처에 대해 지난해 12월부터 지난 2월까지 3개월 동안 월평균 판매량을 초과해 판매해서는 안 된다.

고시를 위반할 경우 시정명령, 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하벌금, 관련 물품 몰수 및 추징이 가능하다. 정부는 위법 행위 방지를 위해 식품의약품안전처에 매점·매석 행위 신고센터를 설치·운영하기로 했다. 식약처는 각 시·도와 합동점검반을 운영할 예정이다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

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