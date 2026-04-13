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[속보] 민주당 대전시장 후보로 허태정 선출…장철민에 승리

입력:2026-04-13 18:44
수정:2026-04-13 18:55
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허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보가 1일 대전 유성구 도룡동 대전MBC 사옥에서 열린 더불어민주당 대전광역시장 본경선 후보자 합동토론회에서 토론 준비를 하고 있다. 연합뉴스

허태전 전 대전시장이 더불어민주당 6·3지방선거 대전시장 후보로 선출됐다.

소병훈 더불어민주당 중앙당 선거관리위원장은 4일 서울 여의도 중앙당사에서 장철민·허태정 경선후보의 결선투표 결과 발표를 통해 이같이 전했다.

결선투표는 지난 11일부터 이날까지 권리당원 50%·안심번호선거인단 50% 방식으로 진행됐다. 후보자별 득표현황은 공개되지 않았다.

허 후보가 대전시장 후보로 선출되면서 국민의힘 대전시장 후보로 선출된 이장우 현 시장과 맞붙게 됐다.

2022년 치러진 제8회 지방선거에선 이장우 당시 후보가 31만35표(51.19%), 허태정 후보는 29만5555표(48.80%)를 얻었다. 5개 자치구 가운데 이 후보가 4개구에서 이겼고 허 후보는 유성구 1곳에서 승리했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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