넥슨, kt 위즈와 2년 연속 메이플스토리 브랜드 데이
넥슨은 kt 위즈 프로야구단과 협업해 지난 11일과 12일 주말 양일간 수원 KT 위즈 파크에서 메이플스토리 데이를 진행했다.
이번 행사는 지난해 처음 선보인 지식재산권(IP) 컬래버레이션에 이은 2년 연속 행사다. 양일 경기에 출전한 kt 위즈 선수들은 메이플스토리 대표 캐릭터 핑크빈이 그려진 유니폼을 입고 마운드에 올랐다. 11일 경기에서는 핑크빈이 직접 시구자로 등장하기도 했다.
경기장 내부에는 핑크빈 포토존이 조성됐고 미디어 월에서는 게임 테마 영상이 송출됐다. 휴식 시간을 활용한 다채로운 이닝 이벤트가 열렸다. 방문객에게 핑크빈 부채와 기념 지류 티켓을 증정했다. 넥슨과 kt 위즈가 공동 기획해 선보인 유니폼과 모자 등 특별 굿즈는 온오프라인 스토어에서 판매됐다.
넥슨은 이번 브랜드데이를 기념해 모바일 게임 ‘메이플스토리M’과 ‘메이플 키우기’에서 오는 7월 31일까지 이벤트를 실시한다. 공식 유튜브 채널에 공개된 쿠폰 번호를 입력하면 아이템을 획득할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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