드림에이지 ‘인더섬 with BTS’, 방탄소년단 컴백 기념 오프라인 행사
드림에이지는 자사가 개발 및 서비스하는 모바일 매치 3 퍼즐 게임 ‘인더섬 with BTS’가 방탄소년단 컴백을 기념해 개최한 오프라인 행사 ‘Tour Break: BTS island in hanok’을 지난 10일, 11일 양일간 서울 서촌의 한옥 카페 포레에서 진행했다.
이번 행사는 방탄소년단의 컴백과 투어 기간 중 이용자들이 잠시 쉬어 갈 수 있는 도심 속 휴식처를 콘셉트로 기획됐다.
비가 오는 궂은 날씨에도 양일간 약 1000명의 이용자가 행사장을 찾았다. 행사장은 글로벌 팬덤 ‘아미’를 위해 한국적인 미를 살린 공간으로 꾸며졌다. 이용자들이 직접 소망을 적는 메시지 보드와 포토존, 럭키 드로우 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.
관람객들은 무료로 제공된 음료와 함께 다양한 이벤트에 참여하며 특별한 추억을 쌓았다.
드림에이지 관계자는 “아티스트의 컴백 시기에 맞춰 이용자들이 함께 모여 즐길 수 있는 오프라인 소통의 장을 제공하는 것이 이번 행사의 목적”이라며 “앞으로도 온·오프라인을 아우르는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 통해 이용자들과 긴밀하게 소통해 나갈 것”이라고 밝혔다.
오프라인 행사 개최를 기념해 게임 내 이벤트도 진행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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