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[속보]금융위, 코인원에 과태료 52억원·일부 영업정지 3개월

입력:2026-04-13 18:25
수정:2026-04-13 18:28
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연합뉴스

[속보]금융위, 코인원에 과태료 52억원·일부 영업정지 3개월

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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