라이엇 게임즈, 1893년 시카고 박람회 출품 韓 ‘의장기’ 보존처리 지원
라이엇 게임즈가 1893년 미국 시카고에서 열린 콜롬비아 세계박람회에 출품됐던 한국 문화유산 의장기의 보존처리를 지원한다.
이번 사업은 미국 펜실베니아대학 고고학·인류학박물관이 소장 중인 호기 등 의장기 5점을 대상으로 진행된다. 해당 유산은 조선이 처음으로 공식 참가한 1893년 시카고 세계박람회에 전시됐던 문화유산 27점 중 일부다.
보존처리 대상인 의장기들은 조선시대 궁중 행차와 군례 등에 사용됐던 유산으로 박람회 종료 이후 미국 현지에 남아 현재까지 보관돼 왔다. 라이엇 게임즈는 오랜 시간 해외에 머물러 온 문화유산이 안정적으로 보존되고 그 가치가 널리 알려질 수 있도록 이번 후원을 결정했다고 설명했다.
보존처리가 완료되면 오는 12월 국립고궁박물관에서 열리는 특별전을 통해 국내에 최초로 공개될 예정이다.
라이엇 게임즈는 2012년부터 국가유산청과 협력해 국외소재 문화유산 환수 및 보존 사업을 이어오고 있다. 지난해 국내 기업 최초로 누적 후원금 100억원을 돌파했다.
조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 “이번 지원이 해외에 머물러온 우리 문화유산의 가치를 지키고 그 의미를 오늘 더 많은 분들과 나누는 계기가 되길 바란다”며 “라이엇 게임즈는 과거와 현재, 문화유산과 플레이어를 잇는 뜻깊은 지원을 이어가겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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