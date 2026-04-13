시상식도 ‘실바 천하’…챔프전·정규리그 MVP 석권

GS칼텍스 실바가 13일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 2025-2026 V리그 시상식에서 여자부 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정된 뒤 기념 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

실바(GS칼텍스)는 13일 한국배구연맹(KOVO)이 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 개최한 2025-2026시즌 V리그 시상식에서 여자부 정규리그 MVP에 선정됐다.