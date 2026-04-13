불법 정치자금 1·2심 징역형 김용, “검찰이 사건 조작…보궐선거 출마”
대장동 개발 비리 의혹 관련, 1·2심에서 징역 5년을 선고받은 김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 국회의원 재·보궐선거 출마하겠다는 뜻을 밝혔다.
김 전 부원장은 13일 국회에서 열린 ‘정치 검찰 조작 기소 관련 기자간담회’에서 “솔직히 말하면 (국회의원) 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마할 예정”이라고 밝혔다.
‘대법원에서 무죄가 나오면 안산갑 보궐선거에 출마할 것이냐’는 질문에는 “경기도에서 활동하고 있어 경기도로 (지역구가) 정해졌으면 좋겠다”고 답했다.
그러면서 “일각에서 대법원 판결이 나지 않았기 때문에 출마가 무리 아니냐는 말이 있지만, 저는 결백하다고 자신하기에 당에서 일할 기회를 주지 않을까 기대한다”며 “어디에 출마하겠다고 단정해 말할 수는 없지만 절차에 따라 최선을 다할 생각”이라고 말했다.
김 전 부원장은 이날 검찰에 대한 비판도 이어갔다.
그는 “검찰이 어느새 상상도 못 할 대한민국 최고 빌런이 됐다”며 “이 사건(대장동 개발 비리)은 정치 검찰이 그림을 그리고, 여기에 유동규(전 성남도시개발공사 기획본부장)·남욱(대장동 민간업자, 변호사)의 진술이 더해져 형성된 것”이라고 주장했다.
이어 “대한민국 사회의 근본을 무너뜨리지 않기 위해 (사건의 실체가) 낱낱이 밝혀져야 한다”고 말했다.
이날 간담회에는 김 전 부원장과 함께 더불어민주당 국회의원 11명이 참석해 “김용은 무죄”라고 외쳤다.
김 전 부원장 변호인 출신인 김기표 의원은 “이 사건은 실체가 없는 무죄 사건이며, 제 명예를 걸고 김용은 무죄”라고 강조했다.
정진욱 의원은 대법원을 향해 “즉시 재판 기일을 잡아 무죄를 선고해야 한다”고 압박했다.
이 대통령 측근으로 꼽히는 김 전 부원장은 2021년 5~8월 더불어민주당 대선 경선 자금 명목으로 남 변호사로부터 불법 정치자금 8억4700만원을 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
또 성남시의회 도시건설위원회 상임위원이던 2013~2014년, 성남도시개발공사 설립 과정에서 각종 편의를 제공한 대가로 유 전 본부장으로부터 1억9000만원의 뇌물을 받은 혐의도 있다.
김 전 부원장은 2023년 12월 1심에서 징역 5년을 선고받은 뒤, 이듬해 5월 보석으로 석방됐다.
이후 지난해 2월 항소심에서도 유죄가 인정돼 같은 형을 선고 받고 다시 법정 구속됐으며, 같은 해 8월 재차 보석으로 풀려났다.
현재 상고심 선고는 1년 2개월째 이뤄지지 않고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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