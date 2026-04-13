부산도시공사, 온실가스 47.8% 감축… 공공부문 ESG 성과
기준 1043t 대비 499t 감축 성과
건물 에너지 절감·친환경 차량 전환
탄소중립 교육·캠페인 등 전사적 추진
부산도시공사가 온실가스 배출량을 크게 줄이며 공공부문 탄소중립 성과를 거뒀다.
부산도시공사는 지난해 온실가스 배출량을 기준배출량 대비 47.8% 감축했다고 13일 밝혔다. 기준배출량 1043tCO₂eq에서 약 499tCO₂eq를 줄인 수치다.
공사는 공공부문 온실가스 목표관리제에 따라 사옥 에너지 사용과 업무용 차량 연료 사용 등에서 발생하는 배출량을 지속적으로 관리해 왔다. 특히 건축물 분야에서는 사옥 에너지 절감 활동을 통해 약 47%의 감축률을 기록했다.
이를 위해 에너지절약추진위원회를 운영하고 사옥 단열필름 설치를 통해 냉난방 효율을 개선했다. 또 친환경 차량 임차 확대와 전기차 충전시설 구축, 임직원 대상 탄소중립 교육과 에너지 절약 캠페인 등 다각적인 절감 정책을 추진해 왔다.
공사는 앞으로도 에너지 이용 효율을 높이고 친환경 차량 전환을 확대하는 등 온실가스 감축 정책을 지속 추진할 계획이다.
신창호 부산도시공사 사장은 “임직원 모두의 참여로 이룬 성과”라며 “친환경 경영을 강화해 지속가능한 도시 환경 조성과 기후위기 대응에 앞장서겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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