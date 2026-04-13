청주 아파트 5층 창문 산산조각…가스통에 ‘성에’

180㎏ LP통 누출 정황

전기 스파크와 접촉

13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 한 상가에서 LP 가스가 폭발하는 사고가 발생해 국립과학수사연구원과 소방당국 등 관계기관이 음식점 내외부에서 합동 감식을 하고 있다. 연합뉴스

13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 인근 아파트의 유리창이 파손됐다. 홍성헌 기자

경찰은 감식 결과가 나오는대로 A씨에 대한 피의자 전환 여부를 검토할 방침이다.

13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 해당 음식점 공터에서 발견된 LP가스통. 홍성헌 기자