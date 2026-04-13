청주 아파트 5층 창문 산산조각…가스통에 ‘성에’
180㎏ LP통 누출 정황
전기 스파크와 접촉
아파트 5층의 창문이 산산조각이 날 만큼 엄청난 충격을 보여준 충북 청주 음식점 가스폭발 사고 원인은 LP가스 누출로 추정된다.
13일 소방당국과 국립과학수사연구원, 가스안전공사 등이 진행한 합동 감식에서 180㎏짜리 LP 가스통에서 누출이 발생한 정황이 확인됐다. 가스통은 밸브가 열린 채 성에가 끼어 있었던 것으로 파악됐다. 다만 가스 호스 중간 밸브는 폭발로 유실돼 잠금 여부가 확인되지 않는 것으로 전해졌다.
현장에서 발견된 화구의 밸브는 잠겨져 있던 상태였다. 가스가 알 수 없는 이유로 건물 내부로 유입됐고 전기 스파크와 접촉하면서 폭발한 것으로 추정된다. 연소 흔적은 발견되지 않았다.
가스안전공사는 호스 자체 결함으로 누출이 발생했을 가능성을 확인하기 위해 호스에 대한 정밀 감정을 진행할 방침이다.
인세진 전 우송대 소방안전학부 교수는 전화 통화에서 “액체로 보관된 프로판가스가 기체 상태로 외부에 누출되면 온도 차이로 인해 성에가 끼게 된다”며 “밸브와 가스통에도 성에를 확인할 수 있었을 것 같다”고 말했다.
업주 A(40대)씨는 경찰과 소방당국에 “전날 저녁까지 정상적으로 영업을 마치고 퇴근했는데 왜 사고가 난 건지 모르겠다”고 말한 것으로 알려졌다.
해당 음식점 외부에는 LP 가스통 2개(180㎏, 50㎏)가 있었으나 실제 영업에는 180㎏ 1개만 사용한 것으로 조사됐다. 통에 남아있던 양은 50㎏였던 것으로 파악됐다. 누출이 시작되기 전 용량은 확인되지 않았다.
공사와 소방당국은 밸브 개방 여부, 가스 보관 여부 등을 토대로 180㎏짜리 가스통에서 누출이 있었던 것으로 보고 있다.
경찰은 감식 결과가 나오는대로 A씨에 대한 피의자 전환 여부를 검토할 방침이다.
앞서 이날 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 한 3층짜리 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 인근 주민 15명이 깨진 유리창 파편에 다쳐 이 중 9명이 병원 치료를 받았다. 아파트 105가구, 상가 16점포, 일반주택 10가구가 피해를 입었다.
음식점은 기존 장소에서 식당을 운영하던 중 리모델링을 거쳐 전날부터 중식당으로 업종을 전환한 것으로 확인됐다. 사고 전날에는 오후 10시까지 영업한 것으로 전해졌다.
사고 지점에서 80m 정도 떨어진 곳에서 상가를 운영하는 장모(44)씨는 “어제 밤 10시30분쯤 퇴근하려고 하는데 미세한 가스 냄새가 나서 주변을 살피고 문단속을 했다”며 “이튿날 새벽 재난문자를 받고 사고를 접하게 됐다”고 전했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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