시사 전체기사

청주 아파트 5층 창문 산산조각…가스통에 ‘성에’

입력:2026-04-13 17:32
수정:2026-04-13 18:11
공유하기
글자 크기 조정

180㎏ LP통 누출 정황
전기 스파크와 접촉

13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 한 상가에서 LP 가스가 폭발하는 사고가 발생해 국립과학수사연구원과 소방당국 등 관계기관이 음식점 내외부에서 합동 감식을 하고 있다. 연합뉴스

아파트 5층의 창문이 산산조각이 날 만큼 엄청난 충격을 보여준 충북 청주 음식점 가스폭발 사고 원인은 LP가스 누출로 추정된다.

13일 소방당국과 국립과학수사연구원, 가스안전공사 등이 진행한 합동 감식에서 180㎏짜리 LP 가스통에서 누출이 발생한 정황이 확인됐다. 가스통은 밸브가 열린 채 성에가 끼어 있었던 것으로 파악됐다. 다만 가스 호스 중간 밸브는 폭발로 유실돼 잠금 여부가 확인되지 않는 것으로 전해졌다.

현장에서 발견된 화구의 밸브는 잠겨져 있던 상태였다. 가스가 알 수 없는 이유로 건물 내부로 유입됐고 전기 스파크와 접촉하면서 폭발한 것으로 추정된다. 연소 흔적은 발견되지 않았다.

가스안전공사는 호스 자체 결함으로 누출이 발생했을 가능성을 확인하기 위해 호스에 대한 정밀 감정을 진행할 방침이다.

인세진 전 우송대 소방안전학부 교수는 전화 통화에서 “액체로 보관된 프로판가스가 기체 상태로 외부에 누출되면 온도 차이로 인해 성에가 끼게 된다”며 “밸브와 가스통에도 성에를 확인할 수 있었을 것 같다”고 말했다.
13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 인근 아파트의 유리창이 파손됐다. 홍성헌 기자

업주 A(40대)씨는 경찰과 소방당국에 “전날 저녁까지 정상적으로 영업을 마치고 퇴근했는데 왜 사고가 난 건지 모르겠다”고 말한 것으로 알려졌다.

해당 음식점 외부에는 LP 가스통 2개(180㎏, 50㎏)가 있었으나 실제 영업에는 180㎏ 1개만 사용한 것으로 조사됐다. 통에 남아있던 양은 50㎏였던 것으로 파악됐다. 누출이 시작되기 전 용량은 확인되지 않았다.

공사와 소방당국은 밸브 개방 여부, 가스 보관 여부 등을 토대로 180㎏짜리 가스통에서 누출이 있었던 것으로 보고 있다.

경찰은 감식 결과가 나오는대로 A씨에 대한 피의자 전환 여부를 검토할 방침이다.
13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 해당 음식점 공터에서 발견된 LP가스통. 홍성헌 기자

앞서 이날 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 한 3층짜리 상가 건물 1층 음식점에서 LP가스 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 인근 주민 15명이 깨진 유리창 파편에 다쳐 이 중 9명이 병원 치료를 받았다. 아파트 105가구, 상가 16점포, 일반주택 10가구가 피해를 입었다.

음식점은 기존 장소에서 식당을 운영하던 중 리모델링을 거쳐 전날부터 중식당으로 업종을 전환한 것으로 확인됐다. 사고 전날에는 오후 10시까지 영업한 것으로 전해졌다.

사고 지점에서 80m 정도 떨어진 곳에서 상가를 운영하는 장모(44)씨는 “어제 밤 10시30분쯤 퇴근하려고 하는데 미세한 가스 냄새가 나서 주변을 살피고 문단속을 했다”며 “이튿날 새벽 재난문자를 받고 사고를 접하게 됐다”고 전했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
170
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
불법 정치자금 1·2심 징역형 김용, “검찰이 사건 조작…보궐선거 출마”
폭주하는 트럼프…교황 때리고 ‘셀프 신격화’ 이미지 게시
청주 아파트 5층 창문 산산조각…가스통에 ‘성에’
“아시아 20대 갑부…삼성가 3위, 현대가 16위”
“어제 먹은 마라탕도 설마?”…프랜차이즈 3곳 식중독균 검출
충남 계룡서 고3 학생이 교사 흉기로 찔러…긴급체포
美 “13일부터 이란 해상 봉쇄” VS 이란 “지금 휘발유 가격 그리워질 것”
“우호국서 나온 ‘강한 규탄’ 이례적”… 당혹스러운 외교가
국민일보 신문구독