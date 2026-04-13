‘2026 스테이지 하남’ 미사호수공원서 25일 개막
경기 하남시와 하남문화재단은 오는 25일 미사호수공원 계단광장에서 ‘2026 스테이지 하남!’ 오픈공연을 개최한다고 13일 밝혔다.
공연은 오후 5시 30분 식전 무대를 시작으로 6시 본공연이 이어지며, 유튜브를 통한 실시간 생중계도 함께 진행된다.
이번 공연은 하남시 대표 버스커 ‘위아위안’이 사회를 맡고, 고일태권도팀의 마샬아츠 퍼포먼스로 문을 연다.
이어 타악 퍼포먼스팀 ‘호레이’, 여성 듀오 밴드 ‘오모’, 청소년 댄스팀 ‘레인보우’, EDM 브라스 퍼포먼스팀 ‘디퍼’가 무대를 꾸미며, 래퍼 키썸이 피날레를 장식할 예정이다.
‘스테이지 하남!’은 ‘이제 K-컬처의 중심은 하남’이라는 주제로 4년째 이어지고 있는 하남시 대표 문화사업으로, 2023년 이후 누적 관람객 10만여 명을 기록하며 시민 참여형 거리공연으로 자리잡았다.
올해는 시민 자율버스커 참여를 확대하고 권역별 특색을 반영한 공연을 강화하는 것이 특징이다. 특히 5월 가정의 달에는 마임, 마술, 코믹 퍼포먼스 등 가족 단위 관람객을 위한 다양한 프로그램도 운영될 예정이다.
공연은 4월 오픈공연을 시작으로 10월까지 미사, 원도심, 감일, 위례 등 하남시 전역에서 이어지며 시민들의 일상 속 문화 향유 기회를 넓힐 계획이다.
이교욱 하남문화재단 대표는 시민들이 일상에서 문화를 즐길 수 있도록 기회를 확대하고, 하남을 버스킹과 거리문화 중심도시로 성장시키겠다고 밝혔다.
한편, ‘2026 하남뮤직페스티벌 뮤직 人 The 하남’은 4월 17일과 18일 하남종합운동장에서 열린다. 17일 공연은 무료로 진행되며, 18일 공연은 사전 예매를 통해 입장할 수 있다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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