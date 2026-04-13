의정부 ‘송산수변정원’ 착공…공원·하천 연결 녹지 조성

김동근 의정부시장이 지난 10일 ‘송산수변정원 사업’ 현장을 점검하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 지난 10일 ‘송산수변정원 사업’ 현장을 점검하고 있다. 의정부시 제공

시는 공공 녹지 공간의 접근성과 활용도를 높여 시민 누구나 일상에서 자연을 쉽게 접할 수 있는 생활 밀착형 환경을 조성한다는 계획이다.