의정부 ‘송산수변정원’ 착공…공원·하천 연결 녹지 조성
경기 의정부시가 공원과 하천을 연결하는 ‘송산수변정원’ 사업에 착수했다.
의정부시는 송산권역 내 공원과 녹지, 하천을 하나의 테마로 연결하는 도시정원 사업의 일환으로 ‘송산수변정원 사업’을 지난 3월 착공했다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 곤제근린공원을 중심으로 경관녹지와 민락천 일대를 연계해 녹지축을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
주요 사업 내용은 곤제근린공원 내 무장애 경사로 조성과 잔디광장 및 놀이공간 개선, 녹지 산책로와 공원을 연결하는 횡단보도 개설 등이다. 이를 통해 보행 편의성과 접근성을 높이고, 공원 이용 환경을 전반적으로 개선할 계획이다.
2002년 조성된 곤제근린공원은 그동안 시설 변화가 크지 않아 이용 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 밀도 높은 식재와 녹지와 하천 간 단차로 인해 개방감이 떨어지는 등 공간 활용에 한계가 있다는 지적이 있었다.
시는 이번 사업을 통해 공간의 개방감을 확보하고 녹지와 하천 간 연결성을 강화해 시민들이 보다 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 할 방침이다.
이 사업은 ‘2035년 의정부시 공원녹지기본계획’의 ‘정원 속의 도시’ 비전을 바탕으로 추진되며 ‘걷기 좋은 도시’ 조성을 위한 정책의 일환으로 진행된다.
시는 공공 녹지 공간의 접근성과 활용도를 높여 시민 누구나 일상에서 자연을 쉽게 접할 수 있는 생활 밀착형 환경을 조성한다는 계획이다.
시 관계자는 “공원과 녹지, 하천을 유기적으로 연결해 시민들이 자연 속에서 머물고 즐길 수 있는 도시 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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