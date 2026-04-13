순천시, ‘민생회복지원금’ 지급…전 시민에 15만원씩
정부지원금과 별개…순천사랑상품권으로 지급
신청은 20일부터 5월 15일까지…9월까지 사용가능
전남 순천시는 시의회 의결을 거쳐 정부의 고유가 피해지원금과는 별도로, 소득 수준과 관계없이 상위 30%를 포함한 전 시민에게 1인당 15만원의 민생회복지원금을 지급한다.
이번 지원금은 지급기준일인 2026년 4월 2일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 또는 체류지를 둔 27만9000여명이 대상이다.
신청 기간은 20일부터 5월 15일까지로, 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따라 요일제가 적용된다. 시민 편의를 위해 4월 25일(토)에는 주말에도 신청 창구가 운영된다. 이날은 요일제와 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 4월 27일부터는 전 시민이 자유롭게 신청 가능하다.
지원금은 순천사랑상품권(모바일 또는 지류)으로 지급된다. 모바일 신청은 시 홈페이지 내 신청사이트를 통해 가능하며, 지류 상품권은 주소지 읍‧면‧동 행정복지센터 방문을 통해 신청할 수 있다. 모바일 신청 시에는 순천사랑상품권 앱(CHAK) 가입이 필수다.
신청은 본인 신청이 원칙이나, 법정대리인, 주민등록상 동일 세대원, 배우자 및 직계존·비속 등 대리 신청도 가능하다. 대리 신청 시에는 위임장과 관계 증빙서류가 필요하다.
지급은 성인 개인별로 이뤄지며, 미성년자는 세대주에게 일괄 지급된다. 모바일 상품권은 신청 다음 날 지급되고, 지류 상품권은 현장에서 바로 수령할 수 있다.
지급된 지원금은 9월 30일까지 순천시 내 전통시장, 음식점, 동네마트 등 가맹점에서 사용할 수 있다. 모바일 상품권은 지역상품권 앱(CHAK)을 통해 카드 또는 QR 결제 방식으로 이용 가능하다.
정부에서 시행하는 고유가 피해지원금은 별도 신청이 필요하며, 지급 대상과 신청 절차가 다르므로 시민들의 주의가 요구된다.
시 관계자는 13일 “시민들이 지원금을 편리하게 신청하고 사용할 수 있도록 신청 방법과 사용처 등을 지속적으로 안내할 계획”이라고 밝혔다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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