순천시, ‘민생회복지원금’ 지급…전 시민에 15만원씩

정부지원금과 별개…순천사랑상품권으로 지급



신청은 20일부터 5월 15일까지…9월까지 사용가능

순천시, 민생회복지원금 15만 원 지급. 순천시 제공

전남 순천시는 시의회 의결을 거쳐 정부의 고유가 피해지원금과는 별도로, 소득 수준과 관계없이 상위 30%를 포함한 전 시민에게 1인당 15만원의 민생회복지원금을 지급한다.



이번 지원금은 지급기준일인 2026년 4월 2일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 또는 체류지를 둔 27만9000여명이 대상이다.



신청 기간은 20일부터 5월 15일까지로, 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따라 요일제가 적용된다. 시민 편의를 위해 4월 25일(토)에는 주말에도 신청 창구가 운영된다. 이날은 요일제와 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 4월 27일부터는 전 시민이 자유롭게 신청 가능하다.



순천시, 민생회복지원금 15만 원 지급. 순천시 제공

지원금은 순천사랑상품권(모바일 또는 지류)으로 지급된다. 모바일 신청은 시 홈페이지 내 신청사이트를 통해 가능하며, 지류 상품권은 주소지 읍‧면‧동 행정복지센터 방문을 통해 신청할 수 있다. 모바일 신청 시에는 순천사랑상품권 앱(CHAK) 가입이 필수다.



신청은 본인 신청이 원칙이나, 법정대리인, 주민등록상 동일 세대원, 배우자 및 직계존·비속 등 대리 신청도 가능하다. 대리 신청 시에는 위임장과 관계 증빙서류가 필요하다.



지급은 성인 개인별로 이뤄지며, 미성년자는 세대주에게 일괄 지급된다. 모바일 상품권은 신청 다음 날 지급되고, 지류 상품권은 현장에서 바로 수령할 수 있다.



순천시, 민생회복지원금 15만 원 지급. 순천시 제공

지급된 지원금은 9월 30일까지 순천시 내 전통시장, 음식점, 동네마트 등 가맹점에서 사용할 수 있다. 모바일 상품권은 지역상품권 앱(CHAK)을 통해 카드 또는 QR 결제 방식으로 이용 가능하다.



정부에서 시행하는 고유가 피해지원금은 별도 신청이 필요하며, 지급 대상과 신청 절차가 다르므로 시민들의 주의가 요구된다.



시 관계자는 13일 “시민들이 지원금을 편리하게 신청하고 사용할 수 있도록 신청 방법과 사용처 등을 지속적으로 안내할 계획”이라고 밝혔다.

순천시, 민생회복지원금 15만 원 지급. 순천시 제공

순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 순천시는 시의회 의결을 거쳐 정부의 고유가 피해지원금과는 별도로, 소득 수준과 관계없이 상위 30%를 포함한 전 시민에게 1인당 15만원의 민생회복지원금을 지급한다.이번 지원금은 지급기준일인 2026년 4월 2일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 또는 체류지를 둔 27만9000여명이 대상이다.신청 기간은 20일부터 5월 15일까지로, 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따라 요일제가 적용된다. 시민 편의를 위해 4월 25일(토)에는 주말에도 신청 창구가 운영된다. 이날은 요일제와 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 4월 27일부터는 전 시민이 자유롭게 신청 가능하다.지원금은 순천사랑상품권(모바일 또는 지류)으로 지급된다. 모바일 신청은 시 홈페이지 내 신청사이트를 통해 가능하며, 지류 상품권은 주소지 읍‧면‧동 행정복지센터 방문을 통해 신청할 수 있다. 모바일 신청 시에는 순천사랑상품권 앱(CHAK) 가입이 필수다.신청은 본인 신청이 원칙이나, 법정대리인, 주민등록상 동일 세대원, 배우자 및 직계존·비속 등 대리 신청도 가능하다. 대리 신청 시에는 위임장과 관계 증빙서류가 필요하다.지급은 성인 개인별로 이뤄지며, 미성년자는 세대주에게 일괄 지급된다. 모바일 상품권은 신청 다음 날 지급되고, 지류 상품권은 현장에서 바로 수령할 수 있다.지급된 지원금은 9월 30일까지 순천시 내 전통시장, 음식점, 동네마트 등 가맹점에서 사용할 수 있다. 모바일 상품권은 지역상품권 앱(CHAK)을 통해 카드 또는 QR 결제 방식으로 이용 가능하다.정부에서 시행하는 고유가 피해지원금은 별도 신청이 필요하며, 지급 대상과 신청 절차가 다르므로 시민들의 주의가 요구된다.시 관계자는 13일 “시민들이 지원금을 편리하게 신청하고 사용할 수 있도록 신청 방법과 사용처 등을 지속적으로 안내할 계획”이라고 밝혔다.순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지