더욱 단단해져 돌아온 TXT, 미니 8집 ‘7TH YEAR…’ 발매
그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 이른바 ‘마의 7년’을 보란 듯이 깨부수고 더욱 단단해진 5인 완전체로 돌아왔다.
13일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’ 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 전원 재계약 이후 컴백을 맞는 소회와 진솔한 비하인드를 전했다.
그간 가상의 소년을 화자로 내세워 신비로운 성장 서사를 그려왔던 이들은 이번 신보를 통해 처음으로 자신들의 실제 이야기를 꺼내 보였다. 연준은 “멤버들의 의견이 어느 때보다 많이 반영돼 응집력이 높았다”며 “재계약도 잘하고 8년 차가 됐지만 마냥 화려하지는 않았다. 미래에 대한 불안, 더 높이 가고 싶다는 갈망을 담아냈다”고 고백했다.
무엇보다 눈길을 끈 것은 끈끈한 팀워크다. 태현은 “재계약을 할 때 멤버들과 의견을 맞추는 데 한 시간이 채 걸리지 않았다”며 “함께하고 싶은 마음이 그만큼 컸다”고 말했다. 논의 과정에서 직속 선배인 방탄소년단(BTS)의 RM을 찾아 조언을 구했다는 일화도 공개됐다.
리더 수빈은 “데뷔 1년 만에 코로나 팬데믹으로 활동이 멈췄던 시기가 가장 힘들었다. 그 시간을 지나며 멤버들의 소중함을 다시 느끼게 됐다”고 돌아봤다.
타이틀곡 ‘하루에 하루만 더’는 중독적이고 파워풀한 후렴구가 인상적인 일렉트로 팝 장르다. 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함과 함께, 소중한 꿈을 향해 멈추지 않고 나아가겠다는 멤버들의 의지를 중의적으로 표현했다. 총 6곡이 수록된 이번 앨범에는 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여했다.
멤버들은 “우리 모두 건강하고 행복하게 활동하는 것이 가장 중요하다”면서도 “빌보드 1등을 하고 싶다”는 당찬 포부를 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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