[속보] 靑, 美 호르무즈 역봉쇄에 “안전·항행 자유가 모든 국가 이익에 부합”
청와대가 13일(현지시간) 오전 10시를 기해 시작될 미국의 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’ 조처와 관해 “국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하는 문제로, 국제법 보호 대상”이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 13일 춘추관에서 진행된 브리핑에서 미국 측이 예고한 호르무즈 해상 봉쇄에 대한 정부 측 준비 상황 등을 묻는 취재진에 “관련 사항을 예의주시하고 있다”며 이같이 답했다.
강 수석대변인은 이같은 미국의 역봉쇄 조치가 에너지 수급 문제를 심화할 수 있다는 우려를 두고는 “당장 종전·휴전이 된다고 할지라도 경제적 여파가 있을 것으로 예측하고 준비 중”이라고 말했다. 이어 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 살펴보고 있고, 우리 국민의 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위해 다양한 방법을 다각적으로 모색 중”이라고 덧붙였다.
청와대는 앞서 국내 선사가 실소유한 유조선이 이란 측 지정 항로를 통해 호르무즈 해협을 통과했다는 언론 보도를 두고는 “구체적 내용을 아직 확인하는 중”이라고 밝혔다. 강 수석대변인은 정부가 최근 이스라엘 측의 국제법 위배 소지에 대한 지적과 팔레스타인에 대한 인도적 지원 확대 등을 골자로 하는 유엔인권이사회(UNHRC) 결의안에 기권표를 던졌다는 보도에 관해서도 “아직 확인 중”이라고 답했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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