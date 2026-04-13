하루 1000석 줄고, 유류할증료 폭등… 제주 긴장감 고조
제주도가 좌석 공급 축소와 항공료 인상이라는 이중고에 직면했다. 당장 5월부터 국내선 유류할증료가 대폭 오르면서 관광객과 이동 도민 모두의 부담이 커질 것으로 예상돼 정부에 대책 마련을 촉구하고 있다.
제주도는 지난 7일 제주도관광협회 등 유관기관과 함께 국회를 방문해 맹성규 국토교통위원장과 정무위원회 이헌승 의원을 만났다. 이 자리에서 도는 대한항공과 아시아나항공 합병 이후 슬롯(이착륙 시간대) 재배분으로 제주 노선에 좌석 부족이 심화된 상황을 공유하고 공급 확대를 건의했다.
또 이달 중 공정거래위원회를 찾아 합병 조건으로 제시된 기업결합 조치가 제주에서 공급 좌석 감소라는 부작용을 낳고 있음을 강조하고 재검토를 요청할 계획이다.
앞서 공정위는 합병 조건의 하나로 두 항공사가 독점하는 노선의 일부 슬롯을 다른 항공사에게 넘기도록 했다. 이에 따라 국내선 14개 노선의 운수권과 슬롯이 반납됐다. 국토교통부는 이를 저비용항공사에 재배분했다. 이 중 13개가 김포-제주 노선이다. 문제는 슬롯을 넘겨 받은 항공사들이 대형 항공기를 보유하고 있지 않아 좌석 공급이 줄어들었다는 점이다.
제주도에 따르면 올해 1~3월 제주 관광객은 322만명으로 지난해 같은 기간(274만명) 보다 48만명(17%) 늘었다. 하지만 같은 기간 항공 노선은 주 1558회에서 주1534회 운항으로 주 24회(1.5%) 감소했다.
하계(3~10월) 기준으로도 일일 운항편수는 지난해 218편에서 올해 216편으로 줄고, 공급 좌석은 4만2421석에서 4만1412석으로 감소해 하루 평균 1009석의 실질적인 공급 감소가 발생하고 있다. 현재 제주 노선의 평균 탑승률은 95%에 달한다. 여기에 4~5월 단체 관광 수요 증가와 전국체육대회 등 대규모 행사 개최로 항공 수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.
제주도는 정부에 지난해 하계 수준 이상으로 단계적 공급 회복을 요구하고 있다. 7~8월 성수기에는 한시적 증편을 추진하고, 슬롯 확대가 어려운 만큼 대형기 투입을 유도해 달라고 요청했다.
오는 5월 12일 재취항 예정인 제주-인천 노선도 복수 항공사로 확대해 제주-김포 노선 부족분을 보완하는 방안도 제시했다.
더 큰 문제는 항공료다. 5월부터 국내선 유류할증료가 7700원에서 3만4100원으로 4.4배 오르면서 좌석난과 항공료 인상이 동시에 관광산업에 타격을 줄 것으로 우려된다.
제주도는 부산·광주 등 공항을 보유한 다른 지자체와도 연대해 정부에 중장기 대책 마련을 요구할 계획이다.
도 관계자는 “항공 접근성은 관광 수요를 결정짓는 1차 관문으로 공급 감소가 지속되면 지역경제 침체가 우려된다”며 “정부가 항공사 합병 과정에서 나타난 문제의 심각성을 인지하고 적극적으로 대안을 마련해야 한다”고 말했다.
제주도는 제주 관광업계 긴급 지원에도 나섰다.
유가 상승으로 경영 압박이 심화된 전세버스 업계 등을 위해 기존 1000억원 규모의 관광진흥기금 융자에 300억원 규모의 특별융자를 추가 시행했다. 업체당 최대 3000만원을 지원하며, 금리는 1%대다. 전세버스 노후 차량 교체 융자 한도도 기존 8000만원에서 1억원으로 상향했다.
또 신용·담보력이 부족한 영세 관광업체를 위한 대출 지원도 검토 중이며, 단체여행객을 위한 인센티브 예산도 조기 소진이 예상됨에 따라 추가 확보에 나섰다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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