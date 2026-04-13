해양드론기술, 부산시 ‘부니콘’ 선정
부산시 유망기업 10곳 선정… 집중 육성
어군탐지·해양감시 등 드론 솔루션 확대
데이터 기반 해양산업 디지털 전환 가속
바다 위를 날아다니는 드론이 어군을 찾고 해상 사고를 감시하며 수집된 데이터를 인공지능이 분석해 최적의 대응을 제시한다. 전통 산업으로 여겨지던 해양 분야에 ‘데이터 기반 기술’이 결합하며 새로운 시장이 열리고 있다.
국립한국해양대학교 해양벤처진흥센터 입주기업인 해양드론기술은 최근 부산시의 유망기업 육성 프로그램 ‘부니콘(Busan Unicorn)’에 선정되며 성장 잠재력을 공식 인정받았다고 13일 밝혔다. 부산시가 올해 선정한 10개 기업 가운데 하나로, 해양 데이터 기반 드론 기술과 인공지능(AI) 분석 역량이 핵심 경쟁력으로 평가됐다.
이 회사의 기술은 단순한 드론 운용을 넘어 ‘데이터 수집과 분석’에 방점이 찍혀 있다. 해상에서 운용되는 드론이 어군 탐지, 해양 감시·정찰, 해상 안전 관리 등 다양한 임무를 수행하고, 이 과정에서 확보한 데이터를 AI가 실시간으로 분석해 현장의 의사결정을 돕는 구조다. 기존 해양 산업이 인력 경험에 의존해 왔던 것과 달리, 데이터 기반으로 정확성과 효율성을 동시에 높일 수 있다는 점에서 차별화된다.
특히 해양 환경은 기상 변화와 파도, 시야 제한 등 변수들이 많아 정보 확보 자체가 쉽지 않은 영역으로 꼽힌다. 해양드론기술은 이러한 환경에서도 안정적으로 데이터를 수집하고 이를 분석해 활용할 수 있는 기술을 확보하면서 해양 산업의 디지털 전환을 앞당길 수 있는 기업으로 주목받고 있다.
부산시의 부니콘 사업은 이 같은 기술 기반 기업을 집중 육성하기 위한 프로그램이다. 단순 자금 지원을 넘어 연구개발, 실증사업, 사업화, 글로벌 진출까지 전 단계를 지원하는 것이 특징이다. 해양드론기술 역시 이번 선정을 계기로 기술 고도화와 시장 확대에 속도를 낼 계획이다.
업계에서는 해양 드론과 AI 기술의 결합이 조선·해양 중심의 지역 산업 구조를 확장하는 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다. 선박과 항만 중심 산업에 데이터 기반 기술이 더해지면서 새로운 서비스 시장이 형성될 수 있기 때문이다.
황의철 대표는 “드론과 AI 기술을 통해 해양 데이터를 정밀하게 분석하고 실제 현장에서 활용할 수 있는 설루션을 제공하는 것이 목표”라며 “향후 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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