전재수 ‘해양수도 부산 완성’ 출마 선언… 박형준과 본선 격돌

“지역소멸 위기… 부산이 국가 생존축”

부·울·경 해양수도권·북극항로 제시

박형준과 정면 승부

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 13일 국회 소통관에서 부산시장 출마를 선언하며 ‘해양수도 부산’ 비전을 밝히고 있다. /전재수 캠프 제공

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 ‘해양수도 부산’을 전면에 내세우며 본선 승리를 위한 출마를 공식화했다. 현직 시장과의 맞대결 구도가 본격화하면서 선거 판세에도 관심이 쏠리고 있다.



전재수 후보는 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “해양수도 부산의 꿈을 반드시 완성하겠다”며 부산시장 선거 출마를 선언했다.



전 후보는 부산이 지역소멸 위기의 중심에 서 있다고 진단했다. 수도권 과밀과 지방 소멸이 동시에 진행되는 상황에서 부산의 위기는 곧 국가 전체의 위기로 이어질 수 있다고 강조했다.



해법으로는 ‘해양수도 부산’ 구상을 제시했다. 부산과 울산, 경남을 하나의 해양수도권으로 묶고 포항·여수·광양을 연결하는 해양경제권을 구축해 국가 성장의 또 다른 축으로 만들겠다는 구상이다. 이는 새 정부의 지방 중심 성장 전략과 맞물린 국가적 생존 전략이라는 점도 부각했다.



전 후보는 “부산시장 출마의 이유이자 목표는 해양수도 부산 완성”이라고 강조하며 해양수산부 부산 이전을 첫 성과로 제시했다. 이어 “중앙정부와의 협력을 통해 부산 발전을 실질적으로 이끌 수 있는 후보”라는 점도 내세웠다.



선거 성격에 대해서는 진영 대결을 넘어 ‘유능과 무능, 미래와 과거의 선택’이라고 규정했다. 국민의힘 박형준 후보와의 본선 경쟁에 대해선 “누가 더 준비됐는지, 누가 더 일을 잘할 수 있는지로 평가받겠다”고 말했다.



전 후보는 “이재명 대통령과 함께 부산을 도약시키겠다”며 “오직 시민을 위한 시장이 되겠다”고 강조했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 ‘해양수도 부산’을 전면에 내세우며 본선 승리를 위한 출마를 공식화했다. 현직 시장과의 맞대결 구도가 본격화하면서 선거 판세에도 관심이 쏠리고 있다.전재수 후보는 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “해양수도 부산의 꿈을 반드시 완성하겠다”며 부산시장 선거 출마를 선언했다.전 후보는 부산이 지역소멸 위기의 중심에 서 있다고 진단했다. 수도권 과밀과 지방 소멸이 동시에 진행되는 상황에서 부산의 위기는 곧 국가 전체의 위기로 이어질 수 있다고 강조했다.해법으로는 ‘해양수도 부산’ 구상을 제시했다. 부산과 울산, 경남을 하나의 해양수도권으로 묶고 포항·여수·광양을 연결하는 해양경제권을 구축해 국가 성장의 또 다른 축으로 만들겠다는 구상이다. 이는 새 정부의 지방 중심 성장 전략과 맞물린 국가적 생존 전략이라는 점도 부각했다.전 후보는 “부산시장 출마의 이유이자 목표는 해양수도 부산 완성”이라고 강조하며 해양수산부 부산 이전을 첫 성과로 제시했다. 이어 “중앙정부와의 협력을 통해 부산 발전을 실질적으로 이끌 수 있는 후보”라는 점도 내세웠다.선거 성격에 대해서는 진영 대결을 넘어 ‘유능과 무능, 미래와 과거의 선택’이라고 규정했다. 국민의힘 박형준 후보와의 본선 경쟁에 대해선 “누가 더 준비됐는지, 누가 더 일을 잘할 수 있는지로 평가받겠다”고 말했다.전 후보는 “이재명 대통령과 함께 부산을 도약시키겠다”며 “오직 시민을 위한 시장이 되겠다”고 강조했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지