부산교육청 1839억원 추경… 교육격차 해소·학교환경 개선
부산교육청 추경 1839억원… 돌봄·시설·운영 집중
교육격차 줄이고 학교 살린다… 부산교육청 추경 편성
공공요금·시설개선 대응… 부산교육청 1839억원 추경
부산시교육청이 1839억원 규모의 추가경정예산안을 편성해 교육격차 해소와 학교 환경 개선에 나선다. 공공요금 상승 등으로 어려움을 겪는 학교 운영을 지원하는 동시에 지역경제 활성화에도 힘을 보탠다는 구상이다.
부산시교육청은 올해 본예산 대비 3.3% 증가한 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안’을 편성했다고 13일 밝혔다. 재원은 정부 추가경정예산에 따른 보통교부금 1626억원과 특별교부금 등 213억원으로 마련됐다.
세출예산은 교육격차 해소와 학생 맞춤형 지원, 교육 환경 개선, 학교 운영 안정성 확보 등 세 분야에 집중됐다.
먼저 교육격차 해소와 학생 맞춤형 지원에 339억원이 투입된다. 방과후·돌봄 운영 지원에 132억원을 편성해 돌봄 수요에 대응하고, 저소득층 자녀 PC 지원에 24억원을 추가 반영해 디지털 교육격차 완화에 나선다. 이와 함께 고교 자기주도학습 지원 121억원, 대학생 튜터 사업 2억원 등을 통해 학습 격차 해소를 추진한다.
특수교육 대상 영유아 치료 지원과 통학버스 운영 등에 20억원, 위기 학생 지원 강화에 8억원을 반영해 학생 안전망도 확충한다. 직업계고 교육과정 기자재 지원 등 32억원을 투입해 진로·취업 역량 강화에도 나선다.
교육환경 개선과 지역경제 활성화에는 538억원이 편성됐다. 노후 시설 개선과 안전시설 보강, 냉난방 설비 교체 등에 426억원을 투입해 학습 환경을 개선하고, 관련 공사를 통해 지역 업체 참여 확대도 유도한다. 학교 분류식 하수관로 연결사업 분담금 89억원도 반영됐다.
학교 운영 안정성 확보를 위해서는 962억원이 배정됐다. 공공요금 상승에 대응해 학교운영비 496억원을 추가 지원하고, 교육공무직 인건비 등 현안사업비 466억원을 반영해 현장 운영 부담을 완화할 계획이다.
이번 추경은 오는 22일부터 열리는 부산시의회 임시회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
김석준 교육감은 “필수 분야에 재원을 집중해 학생들에게 안정적인 교육 환경을 제공하고, 신속한 집행을 통해 지역경제에도 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사