BNK금융, 적십자에 1억1000만원 전달… 20년째 나눔
부산·경남·울산지사에 성금 지원
부산은행 2007년부터 20년째 지원
BNK금융그룹이 대한적십자사에 희망나눔 성금을 전달하며 지역사회 상생 활동을 이어갔다.
BNK금융그룹은 13일 부산은행 본점에서 ‘2026년 대한적십자사 희망나눔 성금’ 전달식을 열고 부산·경남·울산지사에 총 1억1000만원을 지원했다고 밝혔다.
이번 성금은 부산지사 5000만원, 경남지사 4000만원, 울산지사 2000만원으로 각각 전달됐다. 재원은 부산은행과 경남은행 등 계열사가 함께 마련했다.
대한적십자사는 법정 재난관리 책임기관으로 재난 발생 시 긴급구호 활동을 수행하고 있으며 평상시에도 취약계층 지원과 복지사업, 안전교육 등 인도주의 활동을 펼치고 있다.
BNK금융은 매년 희망나눔 성금 전달에 참여하며 지역사회 공헌 활동을 이어오고 있다. 특히 부산은행은 2007년부터 20년간 해당 성금 후원을 지속해 온 것으로 나타났다.
부산은행과 경남은행 임직원으로 구성된 ‘긴급재난 구호 봉사대’는 지난해 산불 피해 복구 지원에도 참여하는 등 지역 재난 대응 활동에도 힘을 보태고 있다.
김성주 부산은행장은 “대한적십자사의 인도주의 활동에 함께할 수 있어 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 온정을 나누는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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