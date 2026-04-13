글로벌 해양탐사 ‘오션엑스’ 부산 첫 입항… KIOST와 협력
바다 위 연구소… 오션엑스, 부산서 협력
해양탐사·미디어 결합… KIOST와 맞손
심해 6000m 탐사선 부산 입항
글로벌 해양탐사 기관이 부산에 처음 입항하며 국내 연구 기관과 협력에 나섰다. 바다 위 연구선에서 이뤄진 이번 협약은 해양 연구와 대중 소통을 결합한 새로운 협력 모델로 주목된다.
한국해양과학기술원은 13일 부산항에 정박 중인 오션엑스 연구선 ‘오션익스플로러호’에서 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 오션엑스의 부산 입항은 이번이 처음이다.
오션엑스는 해양탐사와 과학, 교육을 결합한 글로벌 비영리 기관으로, 바다에 대한 대중의 이해를 높이고 해양 보호의 중요성을 알리는 활동을 펼치고 있다. 이번 협약을 통해 양 기관은 해양의 지속 가능한 이용과 보호를 위한 공동 연구는 물론, 개발도상국의 연구 역량 강화와 교육 협력에도 나설 계획이다.
특히 협약이 체결된 ‘오션익스플로러호’는 연구와 미디어 기능을 동시에 갖춘 해상 플랫폼이라는 점에서 눈길을 끈다. 최대 1000m 깊이까지 운용할 수 있는 유인 잠수정과 6000m 심해 탐사가 가능한 무인잠수정을 탑재하고 있으며, 영상 제작 스튜디오까지 갖춰 연구 결과를 대중에게 전달하는 역할도 수행한다.
이번 협력은 단순 연구 교류를 넘어 해양과학의 대중화와 글로벌 확산을 함께 추진하는 데 의미가 있다는 평가다. 부산이 해양 연구 거점으로서 국제 협력 네트워크를 확대하는 계기가 될 수 있다는 점에서도 주목된다.
이희승 원장은 “양 기관이 전략적 협력의 출발점에 섰다”며 “시너지를 통해 글로벌 수준의 연구 성과를 만들어낼 것”이라고 말했다. 빈센트 피어본 공동 CEO는 “사람들이 바다에 관심을 두도록 하는 것이 출발점”이라며 “협력을 통해 더 많은 이들이 해양의 가치를 이해하도록 하겠다”고 밝혔다.
한편 이날 KIOST 연구진과 관계자들이 연구선에 승선해 시설을 둘러봤으며, 14일에는 대학원생과 해양학과 학생들이 참여하는 견학 프로그램도 진행될 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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