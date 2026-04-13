충남교사노조 “교사 흉기피습은 강력 범죄…엄정 대응해야”
충남교사노동조합은 13일 충남 계룡의 한 고등학교에서 발생한 교사 흉기 피습 사건에 대해 “단순한 교권 침해를 넘어 교사의 생명을 직접적으로 위협한 명백한 강력 범죄”라며 엄정한 대응과 대책 마련을 촉구했다.
충남교사노조는 이날 성명을 통해 “이번 사건은 현재의 교육활동 보호 체계가 현장에서 실질적으로 작동하지 않고 있음을 보여주는 사례”라며 “학생 지도 과정에서 교사가 위협 상황에 노출되지 않도록 법적·제도적 보호 체계를 강화해야 한다”고 밝혔다.
노조는 이어 “학생의 심리·정서 상태는 외부에서 명확히 드러나지 않는 경우가 많아 학교가 사전에 예측하고 통제하는 데 한계가 있다”며 “교육청과 전문기관이 중심이 돼 위기 학생에 대한 지원이 상시적이고 체계적으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.
노조는 그러면서 “학생이라는 이유나 심신 미약 등을 근거로 처벌이 약화돼서는 안 된다”며 “충남교육청은 이를 단순한 교육활동 침해 사안으로 축소하지 말고 강력 대응해야 한다”고 덧붙였다.
앞서 이날 오전 8시44분쯤 충남 계룡의 한 고등학교에서 고3 학생이 30대 교사에게 흉기를 휘둘러 경찰에 긴급 체포됐다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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