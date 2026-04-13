‘남원 코리아오픈’ 16일 개막…14개국 1700명 참가

해외 선수단 460명…국제대회 규모 유지

스피드·하키·프리스타일 등 종목별 순차 진행

남원 코리아오픈 국제롤러대회. 남원시 제공

대회는 종목별로 나뉘어 진행된다. 가장 많은 선수가 출전하는 스피드트랙은 16일부터 나흘간 초등부부터 일반부까지 이어지며, 인라인 하키는 17일부터 5일간, 인라인 프리스타일은 3일간 진행된다.