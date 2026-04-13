‘남원 코리아오픈’ 16일 개막…14개국 1700명 참가
해외 선수단 460명…국제대회 규모 유지
스피드·하키·프리스타일 등 종목별 순차 진행
아시아를 대표하는 롤러스포츠 종합 국제대회인 ‘2026 남원 코리아오픈 국제롤러대회’가 오는 16일부터 21일까지 6일간 남원종합스포츠타운에서 열린다.
전북 남원시에 따르면 이번 대회에는 대만과 중국, 일본, 호주 등 14개국에서 선수단 1700여명이 참가한다. 해외 선수단은 460여명 규모다.
대회는 종목별로 나뉘어 진행된다. 가장 많은 선수가 출전하는 스피드트랙은 16일부터 나흘간 초등부부터 일반부까지 이어지며, 인라인 하키는 17일부터 5일간, 인라인 프리스타일은 3일간 진행된다.
아티스틱 종목은 18일부터 이틀간, 스피드로드 경기는 20일부터 이틀간 각각 열린다. 주말에는 개회식을 시작으로 주요 종목 경기가 동시에 진행될 예정이다.
남원 코리아오픈은 종목별로 분산돼 있던 롤러스포츠 대회를 통합한 종합 국제대회로, 매년 해외 선수들이 참가하는 대회로 운영되고 있다.
이번 대회는 남원시와 문화체육관광부, 전북특별자치도, 국민체육진흥공단이 후원하고 남원시체육회와 대한롤러스포츠연맹이 주최한다.
남원시 관계자는 “대회 운영 경험을 바탕으로 선수단 안전과 원활한 진행에 만전을 기하겠다”며 “글로벌 스포츠 관광도시로 도약하는 계기로 만들겠다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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