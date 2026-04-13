영원무역이 중소벤처기업부가 주최하는 ‘2026 대한민국 동행축제’에 참여하며 나눔 경영을 실천한다.
영원무역은 이번 축제 기간에 맞춰 노스페이스 아웃도어 의류 250점을 기부한다고 13일 밝혔다. 기부 물품은 기업사회공헌 전문 스토어인 ‘기빙플러스’를 통해 판매되며, 수익금 전액은 취약계층 지원 사업에 사용될 예정이다.
올해 동행축제는 내수 경제 활성화를 위해 4월 11일부터 5월 10일까지 한 달간 개최된다. 약 200개 유통채널과 3만 3,000여 중소기업·소상공인이 참여하는 대규모 행사다.
성래은 영원무역그룹 부회장은 “경제 살리기와 소외 이웃 돕기라는 행사의 취지에 공감해 참여를 결정했다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지역사회 공헌 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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영원무역, ‘2026 대한민국 동행축제’ 참여
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