산림복지진흥원, 가족 대상 산림시설 숙박 10만원 할인

적용 대상은 2인 이상 가족 단위 이용객으로 20일부터 다음 달 31일까지 숙박시설을 보유한 산림복지시설을 방문하면 적용된다. 주중에는 30%, 주말에는 10% 내에서 숙박요금이 할인된다.

대상시설은 국립산림치유원 국립진안고원산림치유원 국립횡성숲체원 국립칠곡숲체원 국립장성숲체원 국립청도숲체원 국립대전숲체원 국립춘천숲체원 국립나주숲체원 등 9곳이다.

이용객은 가족관계 증빙서류를 지참해 방문하면 현장에서 확인 후 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다. 국민여행활력 지원 제도인 ‘지역사랑 숲휴가’ 할인과는 중복 적용되지 않는다.

황성태 산림복지진흥원 부원장은 “국민들이 산림복지시설에서 봄철 휴식과 치유의 시간을 보내시길 바란다”며 “지역과 상생하는 산림복지 서비스를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.