폭주하는 트럼프…교황 때리고 ‘셀프 신격화’ 이미지 게시

도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

트럼프 대통령은 레오 14세의 교황 선출이 자신 덕이라며 감사받아 마땅하다고도 주장했다.

트럼프 대통령은 “교회가 그를 그 자리에 앉힌 것은 그가 미국인이고, 그것이 나를 상대하는 데 가장 좋은 방법이라고 생각했기 때문”이라며 “내가 백악관에 없었다면 그도 바티칸에 없었을 것”이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 트루스소셜에 올린 이미지. 트루스소셜 캡처