폭주하는 트럼프…교황 때리고 ‘셀프 신격화’ 이미지 게시
도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에서의 기행을 전쟁 중단을 촉구한 교황 레오 14세를 공개적으로 비난한 데 이어 자신을 구세주로 묘사하는 듯한 그림을 올리기까지 했다.
트럼프 대통령은 12일(현지시간) 트루스소셜 게시물에서 “나는 이란이 핵무기를 가져도 괜찮다고 생각하는 교황을 원치 않는다”며 “미국이 베네수엘라를 공격한 것이 나쁜 일이라고 생각하는 교황도 원치 않는다”고 밝혔다. 이어 “미국 대통령을 비판하는 교황을 원치 않는다”면서 자신은 범죄 관련 통계를 기록적 수준으로 끌어내렸고, 전에 없던 증시 호황을 만들어냈다고 자평했다.
트럼프 대통령은 레오 14세의 교황 선출이 자신 덕이라며 감사받아 마땅하다고도 주장했다.
트럼프 대통령은 “교회가 그를 그 자리에 앉힌 것은 그가 미국인이고, 그것이 나를 상대하는 데 가장 좋은 방법이라고 생각했기 때문”이라며 “내가 백악관에 없었다면 그도 바티칸에 없었을 것”이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 해당 게시물로부터 1시간가량 지난 뒤 올린 이미지 한 장으로 다시 논란을 일으켰다. 인공지능(AI) 생성물로 추정되는 해당 이미지에는 성조기와 독수리 등을 배경으로 흰 로브와 붉은 겉옷 차림의 트럼프 대통령이 병상에 누운 환자의 이마에 손을 대고, 군인과 의료진 등이 그를 우러러보는 모습이 담겼다.
최초의 미국 출신 교황인 레오 14세는 이란 전쟁을 계기로 트럼프 행정부에 대한 직접적 비판 수위를 높여온 바 있다. ‘이란 문명을 쓸어버리겠다’는 트럼프 대통령의 발언을 두고는 “용납될 수 없다”고 지적했고 “자기 자신과 돈을 우상화하기를 멈춰야 한다”고도 강조했다.
한편 트럼프 대통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 진행된 이란과의 첫 종전 협상이 결렬된 직후에도 트루스소셜에서 활발한 행보를 보였다. 미국 싱어송라이터이자 대표적 반 트럼프 인사인 브루스 스프링스틴의 조작된 얼굴 사진을 올리면서 성형수술 의혹을 제기하는가 하면, 미국프로골프(PGA) 마스터스 투어 2연패에 성공한 로리 맥길로이와 브라질 출신 UFC 선수 파울로 코스타에게 축하 메시지를 보내기도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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