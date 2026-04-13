팔도·hy, BTS와 손잡고 글로벌 공략…식음브랜드 ‘아리’ 출시

팔도·hy가 방탄소년단(BTS)과 손잡고 출시한 글로벌 식음료브랜드 아리의 제품 사진. 팔도·hy제공

브랜드 ‘아리’를 선보인다고 13일 밝혔다. 아리는 기획 단계부터 BTS 멤버들이 이름과 맛, 디자인에 직접 참여했다.

주요 제품으로는 액상 스프를 활용한 볶음면 모던 누들, 천연 카페인을 적용한 포스트바이오틱 에너지 드링크, 식이섬유를 함유한 저당 음료 듀얼 바이오틱 소다 등이 있다.

음료 제품군은 건강 친화적인 콘셉트로 구성됐다. 특히 최근 해외 소셜네트워크에서 인기를 끄는 파이버맥싱(식이섬유 극대화) 트렌드를 반영했다고 회사 측은 설명했다.

양사는 BTS의 글로벌 팬덤이 두터운 국가를 우선 순위로 판로를 넓혀나갈 방침이다.