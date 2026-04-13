팔도·hy, BTS와 손잡고 글로벌 공략…식음브랜드 ‘아리’ 출시
팔도와 hy는 그룹 방탄소년단(BTS)과 협업해 글로벌 식음료 브랜드 ‘아리’를 선보인다고 13일 밝혔다. 아리는 기획 단계부터 BTS 멤버들이 이름과 맛, 디자인에 직접 참여했다.
양사는 현대인의 식생활을 고려한 3가지 제품군을 출시한다. 주요 제품으로는 액상 스프를 활용한 볶음면 모던 누들, 천연 카페인을 적용한 포스트바이오틱 에너지 드링크, 식이섬유를 함유한 저당 음료 듀얼 바이오틱 소다 등이 있다.
볶음면 제품은 고추장버터, 트러플 불고기 등 동서양의 맛을 결합한 것이 특징이라고 회사 측은 강조했다. 음료 제품군은 건강 친화적인 콘셉트로 구성됐다. 특히 최근 해외 소셜네트워크에서 인기를 끄는 파이버맥싱(식이섬유 극대화) 트렌드를 반영했다고 회사 측은 설명했다.
특히 아리의 제품은 오는 24일부터 미국 전역의 월마트 매장과 온라인몰에서 먼저 판매되고, 국내에선 다음 달 말 출시될 예정이다. 양사는 BTS의 글로벌 팬덤이 두터운 국가를 우선 순위로 판로를 넓혀나갈 방침이다.
팔도·hy 관계자는 “기획 단계부터 멤버들이 맛에 대한 피드백을 직접 주고받으며 보완 과정을 거쳤을 만큼 BTS의 철학이 깊이 녹아있는 브랜드”라며 “K-푸드가 제안하는 새로운 라이프스타일을 전 세계에 알리겠다”고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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