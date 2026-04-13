대전 한남대 개교 70주년…14·16일 기념식 개최
대전 한남대가 개교 70주년을 맞아 다양한 행사를 개최한다고 13일 밝혔다.
개교 70주년 기념식은 14·16일 2차례에 걸쳐 진행된다. 14일에는 사전 행사로 개교 70주년 엠블럼 공표식과 기념 포상식이, 16일에는 본 행사인 개교 70주년 기념식이 각각 열린다.
14일 행사는 재학생과 교수, 직원 및 동문 13명의 목소리가 담긴 헤리티지 영상 시사회가 열린다. 새롭게 제작된 개교 70주년 엠블럼과 기념 굿즈 등도 선보인다.
16일 본행사는 감사예배와 함께 각계 각층 명사가 참석해 축하 메시지를 전한다. 장수익 편찬위원장을 중심으로 제작된 ‘한남대 70년사’ 출판 기념 행사도 진행된다.
지난 2월 ‘한남기독교 전시관’을 연 한남대는 설립위원 7인을 비롯한 미국 남장로교 선교사들의 선교역사, 당시 생활상을 살펴볼 수 있는 44점의 기독교 역사 자료, 한남대 설립 역사의 변천사가 담긴 대학 역사 자료를 전시하고 있다.
이승철 한남대 총장은 “지난 70년의 전통 위에 교육혁신의 힘을 더하고, 새로운 대학 모델을 향해 힘차게 나아갈 것”이라며 “개교 70주년은 미래 백년, 천년을 향한 새로운 도약의 출발점이 돼야한다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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