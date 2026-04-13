유경하 이화의료원장, 신임 병협 회장에…67년 역사 첫 여성 수장
유경하 이화여대 의무부총장 겸 의료원장이 지난 10일 열린 대한병원협회 제67차 정기 총회에서 제43대 협회장에 당선됐다고 이화의료원이 13일 밝혔다. 여성 회장 탄생은 병협 67년 역사상 최초다.
유 당선인은 다음 달 1일부터 신임 협회장 임기를 시작해 2028년 4월 30일까지 2년간 직을 수행한다.
유 당선인은 “변화와 혁신을 갈망하는 병원계의 기대감이 이번 회장 선거에 반영됐다고 생각한다. 건강한 국민, 신뢰받는 병원, 미래를 선도하는 대한병원협회를 만들기 위해 진심으로 몸을 낮추고 온 마음을 다해 병원계 발전에 헌신하겠다”고 말했다.
특히 유 당선인은 미래 병원협회를 견인할 5대 핵심 키워드로 상생, 지역·필수·공공의료 강화, 득심(得心) 경영, 인공지능(AI) 혁신, 세계화를 선포하며 구체적인 청사진을 제시했다. 유 당선인은 비전 실현을 위해 회장 직속 ‘상생협력위원회’ 설치와 지역 순회 회의 정례화, ‘의료 AI 전략 사업국’ 신설 등을 약속했다. 아울러 올해 한국에서 열리는 2026 세계병원대회의 성공적 개최를 이끌어 한국 의료형 모델의 세계화를 도모할 방침이다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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