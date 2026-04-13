포항시, 그래핀산업육성위원회 출범…산·학·연 협력 본격화
경북 포항시가 그래핀 산업 육성을 위한 추진체계를 구축하고 ‘꿈의 신소재’ 시장 선점에 나섰다.
시는 13일 시청 중회의실에서 포항시 그래핀산업육성위원회 첫 회의를 열고 산업 육성 방향과 정책 과제를 논의했다고 밝혔다.
지난 1월 공식 출범한 포항시 그래핀산업육성위원회는 전국 지자체 최초로 제정된 ‘포항시 그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례’에 근거한 법정 기구다.
위원회는 산업 육성과 지원, 관련 정책 개선 사항 등을 심의하는 역할을 맡는다. 장상길 포항시장 권한대행을 위원장으로, 시의원과 기업인, 학계, 연구계 전문가들로 구성됐다.
이날 회의에서는 위원 소개와 부위원장 선출, 위촉장 수여에 이어 그간의 추진 경과와 그래핀 산업 동향, 생태계 확대 전략 등이 보고됐다. 자유토론에서는 산업 활성화를 위한 정책 제안과 협력 방안도 논의됐다.
시는 중장기 과제로 그래핀 특화단지 ‘포항 그래핀밸리’ 조성을 추진하고 있다. 소재 생산부터 응용기술 개발, 신뢰성 검증, 사업화까지 전 과정을 아우르는 산업 클러스터를 구축해 지역 기업과 연구기관, 교육기관 간 협력 기반을 강화한다는 구상이다.
정부 차원의 지원도 확대되고 있다. 지난해 8월 그래핀이 ‘초혁신경제 선도프로젝트’로 지정되고, 총괄 추진체계가 범부처 차원의 ‘초혁신경제추진단’으로 확대 개편됐다.
시는 향후 지역 연구기관과 협력해 그래핀 소재 상용화와 응용기술 개발 과제를 발굴하고, 기업 참여형 실증연구와 기술사업화 지원을 확대할 계획이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “산·학·연 전문가가 결집한 혁신 거버넌스 출범은 포항 그래핀 산업 도약의 중요한 전환점”이라며 “그래핀을 기반으로 포항이 세계적인 첨단소재 중심지로 도약할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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