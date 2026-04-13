12·29 여객기 참사 희생자 유해 재수색 돌입
무안공항 2만6000여㎡ 부지 대상
5월 29일까지 6개 구역 정밀 수색
179명이 숨진 12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 유해 수습을 위한 재수색이 13일 무안공항에서 시작됐다.
국무조정실 항공철도사고조사위원회는 이날부터 오는 5월 29일까지 약 2개월간 전남 무안군 무안국제공항에서 희생자 유해 재수색에 나선다. 재수색은 공항 일대 약 2만6000여㎡ 부지를 대상으로 이뤄진다.
이번 재수색은 민·관·군·경이 합동지휘본부를 꾸려 지휘한다. 하루 250명 규모 인력이 투입되며, 참사를 키운 것으로 지목된 콘크리트 둔덕 주변과 추가 유해 발견지역 등 구역을 6개로 나눠 정밀 수색할 방침이다.
앞서 유가족들은 잔해 재조사 과정에서 희생자 유해가 잇따라 수습되자 전면 재수색을 요구해 왔다.
지난 2월 12일부터 3월 27일까지 11차례에 걸쳐 이뤄진 잔해 재조사에서는 유해추정 물체 107점과 유류품 794묶음, 휴대폰 6점이 뒤늦게 수습됐다. 이중 유해추정 물체 74점은 실제 희생자 44명의 유해로 확인됐다.
유가족협의회 관계자는 “정부는 관계 부처의 모든 행정력을 동원해 유해 수습과 책임 규명에 나서야 한다”고 촉구했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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