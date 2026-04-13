무신사, 성수에 국내 최대 규모 ‘무신사 메가스토어’ 연다
무신사가 서울 성동구 성수동에 단일 매장 기준으로 국내 최대 규모의 오프라인 매장을 연다. 자체 브랜드(PB) 매장까지 동시 출점하며 오프라인 경쟁력 강화에 나서는 모습이다.
무신사는 오는 24일 ‘무신사 메가스토어 성수’를 연다고 13일 밝혔다. 이번에 선보이는 매장은 약 6612㎡(2000평)에 달하는 5층 규모의 대형 복합 공간으로 조성된다. 신진 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 1000여개 브랜드를 한데 모았다. 패션과 뷰티에 식음료(F&B)를 결합해 쇼핑부터 식사, 휴식이 유기적으로 이어지도록 구성한 점이 특징이다.
2층엔 ‘무신사 뷰티’의 첫 오프라인 매장이 약 483㎡(146평) 규모로 들어선다. 온라인에서 주목 받은 제품을 직접 체험할 수 있는 공간을 마련해 고객 접점을 넓힌다는 계획이다.
4층엔 F&B 공간인 ‘푸드가든’을 조성한다. 개성주악 ‘쭈악쭈악’, 부산 떡볶이 ‘떡산’, 모수 출신 셰프의 베트남 요리 ‘안홍마오’ 등 다양한 미식 브랜드가 입점한다.
같은 날 자체브랜드 ‘무신사 스탠다드 성수이로점’도 함께 문을 연다. 기본에 충실한 데일리웨어부터 일부 매장에서만 판매하는 한정 상품과 심리스 브라 등 신규 제품을 선보일 예정이다.
무신사 관계자는 “이번 무신사 메가스토어 성수 오픈은 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 브랜드와 고객이 상호작용하는 오프라인의 정점이 될 것”이라며 “성수를 대표하는 패션·뷰티 쇼핑 거점이자 랜드마크로서 오프라인 스토어의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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