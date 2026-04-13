충남 계룡서 교사에 흉기 휘두른 고3… “중학생 때부터 앙심”
충남 계룡의 한 고등학교에서 지도 과정에 앙심을 품고 교사에게 흉기를 휘두른 학생이 경찰에 체포됐다.
13일 충남교육청 등에 따르면 이날 오전 8시44분쯤 고등학교 교장실에서 고3 학생 A군이 30대 교사 B씨에게 흉기를 휘두르고 도주했다. A군은 학교를 벗어났다가 경찰에 자수해 긴급체포됐다.
교사 B씨는 등과 목 부위 등을 다쳐 병원으로 이송됐으며 다행히 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.
A군은 이날 B씨와 면담하기 위해 학교를 찾아 범행한 것으로 조사됐다. A군은 동석했던 교장이 잠시 교장실을 비운 틈을 노려 집에서 미리 준비해온 흉기를 꺼내 범행한 것으로 조사됐다.
B씨는 A군이 중학생이던 시절 중학교 학생부장으로서 A군을 지도했던 적이 있었다. 지난달 해당 고등학교로 전보 발령된 것으로 파악됐다. B씨는 A군의 담임 교사는 아니었다.
충남교육청 관계자는 “A군이 중학생 때부터 앙심을 품어오던 B씨가 올해 같은 학교로 옮겨오자 범행한 것으로 보인다”며 “학교에 있던 다른 학생들과 교사들에게 트라우마 등이 생기지 않도록 지원할 것”이라고 말했다.
경찰은 학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사하는 한편 구속 영장 신청을 검토하고 있다.
충청 지역에서는 학교 안에서 흉기 난동이 벌어져 교사와 학생들이 다치는 사고가 이어지고 있다.
지난해 4월 28일 충북 청주의 한 고등학교에서 한 학생이 흉기를 휘둘러 교직원 등 6명이 다치는 사건이 발생했다. 2023년 8월 대전 대덕구의 한 고등학교에서는 피해망상에 시달리던 20대가 고등학교 시절 교사를 찾아가 흉기를 휘둘렀지만 살인 미수에 그치는 사건이 벌어지기도 했다.
계룡=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사