인생2막 ‘시니어 창업’…“척추 건강 따라줘야 가능”
[톡톡 新한방건강법]30
정부가 추진하는 전 국민 창업 프로젝트 ‘모두의 창업’이 플랫폼 개설 나흘 만에 20만명 이상 몰리며 흥행을 예고하고 있다. 이번 프로젝트는 정부가 추진하는 ‘국가 창업 시대’ 핵심 과제로, 아이디어를 가진 국민 5000명을 선발해 창업까지 이어질 수 있도록 지원해주는 것이 주 골자다.
최근 이 같은 흐름과 맞물려 산업계 일각에선 해당 프로젝트에 시니어들의 참여도가 높았으면 하는 기대의 목소리도 흘러나온다. 고령화와 지역 소멸 시대 속 시니어 창업이 가장 현실적 문제 해결 방안이 될 수 있다는 견해다.
이 같은 상황 속에 의료진으로서 예비 시니어 창업자들에게 ‘움직일 수 있는 건강’ 확보를 강조하고 싶다. 창업 초기엔 발품을 팔며 2030세대 못지 않은 활동량을 소화해 낼 수도 있기 때문이다. 특히 노화로 인한 근골격계 질환은 연령이 높을수록 발생 위험이 더 커질 수 밖에 없다.
특히 노화에 따라 발생하는 척추관협착증은 시니어들이 주의해야 할 대표적 근골격계 질환 중 하나다. 척추관협착증은 나이 들면서 척추 뼈와 인대, 주변 조직이 퇴행하며 발생한다. 이 과정에서 인대가 두꺼워지고 신경이 지나가는 통로가 좁아지면서 허리 통증은 물론 엉덩이와 다리 저림 같은 감각 이상이 동반된다. 특히 걷다 보면 허리 통증과 다리 방사통이 심해졌다가 잠시 앉아 쉬면 호전되는 간헐적 파행 증상도 나타난다. 또한 허리를 앞으로 굽히면 척추관이 일시적으로 넓어지며 통증이 줄어들기 때문에 허리를 굽히고 다니는 자세가 자연스레 나타난다.
척추관협착증은 환자 상태에 따라 수술이 필요하기도 하지만, 상당수는 보존적 치료만으로도 관리 가능하다. 한의학에서는 침·약침, 한약 등을 병행하는 한의통합치료로 상태를 호전시킨다. 침 치료는 경직된 근육을 이완, 혈액순환을 촉진시켜 통증을 완화한다. 약침은 정제된 한약재 성분을 통증 부위에 주입해 염증과 통증을 빠르게 가라앉힌다. 한약은 근골격에 영양을 공급해 퇴행 억제와 회복 촉진에 기여한다. 특히 약침 치료의 척추관협착증 치료 효과는 여러 연구와 임상을 통해 과학적으로 입증되기도 했다.
그 중 자생한방병원 연구진은 국제 학술지 ‘정형외과 연구저널-척추(JOR Spine)’에 자하거(인체 태반 유래 생리활성 물질 복합체) 약침의 효능을 보고한 바 있다. 연구팀은 척추관협착증을 유발한 동물실험에서 자하거 약침을 투여했다. 그 결과, 염증 반응을 일으키는 M1형 대식세포 인자가 억제됐고 항염 작용을 유도하는 M2형 대식세포 인자는 배 이상 활성화됐다. 아울러 통증 관련 유전자 발현은 2배 이상 감소, 손상 신경의 회복도 촉진됐다.
사실상 ‘은퇴 없는 시대’를 맞이한 현재, 창업으로 제2의 인생 서막을 열고자 하는 시니어들이 적지 않을 것이다. 그러나 제2의 전성기를 누리기 위한 전제 조건은 ‘건강’이라는 사실을 간과해서는 안 된다. 특히나 건강한 일상생활을 만드는 데 핵심적 역할을 하는 척추 건강은 최우선 가치에 두고 관리해야 할 부위 라는 점을 잊지 않았으면 한다.
이제균 대구자생한방병원장
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