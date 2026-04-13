씨알푸드, ‘비빔 C리얼’ 출시… “우유 대신 비벼 먹는다”
비빔밥과 시리얼을 결합한 이색 제품이 나왔다. ‘말아 먹는 시리얼’에서 벗어나 ‘비벼 먹는 시리얼’이라는 새로운 방식이다.
곡물가공 전문기업 씨알푸드(대표 이상범)는 매콤한 소스와 야채를 비벼 먹는 신개념 시리얼 ‘비빔 C리얼(Bibim C-real)’을 출시했다고 13일 밝혔다. ‘비빔 C리얼’은 우유 대신 소스를 넣어 비벼 먹는 간편식이다. ‘Mix it. Pop it. Crunch it.’이라는 슬로건처럼 비비는 재미와 바삭한 식감을 동시에 살렸다.
현미 귀리 보리 통밀 수수 등 5종 발아 통곡물을 사용해 식이섬유 비타민B군 철분 베타글루칸 등 영양을 강화했다. 또 깨 당근 시금치 등 건야채를 더해 색감과 풍미를 살렸다. 여기에 매콤한 소스를 더해 기존 시리얼과 차별화를 꾀했다.
제품은 컵 용기에 시리얼과 소스를 함께 담아 별도 식기 없이 간편하게 먹을 수 있다. 이동 중이나 야외에서도 한 끼 식사나 간식으로 활용 가능하다.
씨알푸드는 고추장 기반 매운 소스 제품을 먼저 선보였으며 향후 다양한 맛으로 제품군을 확대할 계획이다.
정태성 씨알푸드 영업본부장은 “K푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데 비빔 C리얼은 비빔밥에서 착안한 제품”이라며 “해외 시장에서도 경쟁력 있는 ‘K시리얼’로 키워 나가겠다”고 말했다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사