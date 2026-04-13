전주 탄소산단 드론·방산까지 확장…입주 업종 203개로 확대
국토부 계획 변경 승인…항공·무인기·전투차 등 추가
탄소 중심서 미래산업 확장…투자유치 탄력 기대
보조금 최대 80억·입지 지원까지 기업 유치 강화
전주시는 국토교통부가 고시한 ‘전주 탄소소재 국가산업단지’ 계획 변경 승인에 따라 드론·방산 관련 업종이 입주 가능 업종에 최종 추가됐다고 13일 밝혔다.
이번 변경으로 유인 항공기 및 항공우주선 제조업, 무인 항공기 및 비행장치 제조업, 전투용 차량 제조업 등 10개 업종이 새롭게 포함됐다. 이에 따라 산단 입주 가능 업종은 기존 193개에서 203개로 확대됐다.
시는 이번 업종 확대를 통해 드론·방산 분야 기업 유치 기반이 강화될 것으로 보고 있다. 특히 전주가 추진 중인 탄소 산업과의 연계 효과도 기대하고 있다.
전주 탄소국가산단은 65만6000㎡ 규모로 조성되고 있으며, 시는 지난해 6월부터 산업시설용지 분양과 입주기업 유치에 나서고 있다. 도심 내 위치와 전주IC 인접 입지로 물류 접근성이 뛰어나고, 연구기관과의 연계와 인력 확보에도 유리한 여건을 갖췄다는 평가다.
투자 유치 여건도 강화됐다. 시는 관련 조례 개정을 통해 기업 보조금 한도를 기존 50억 원에서 80억 원으로 확대했고, 분양가의 10%를 추가 지원하는 입지보조금 제도도 운영 중이다.
전주시는 업종 확대를 계기로 산단 분양과 기업 유치가 본격화될 것으로 보고 있다.
임숙희 전주시 경제산업국장은 “입주 업종 확대는 기업 선택 폭을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “기업하기 좋은 환경 조성을 통해 지역 경제 활성화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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