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경기도교육청 ‘다같이 해봄터’ 영유아 체험 기회 확대

입력:2026-04-13 15:20
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지난해 안산육아종합지원센터 특색사업으로 진행된 여름물놀이 모습. 경기도교육청 제공

경기도교육청이 모든 영유아의 체험 기회를 확대하기 위한 ‘다같이 해봄터’ 사업을 본격 추진한다.

경기도교육청은 지역사회 자원을 활용한 연계 체험처 ‘다같이 해봄터’를 운영해 0~5세 영유아 누구나 질 높은 체험 활동을 누릴 수 있도록 지원한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 유치원과 어린이집 간 경계를 넘어 교육·보육의 질을 높이고 지역 간 체험 격차를 해소하는 데 목적이 있다.

특히 기존에 유치원과 어린이집 중심으로 나뉘어 운영되던 체험 교육을 상호 개방형으로 전환해 접근성을 크게 높였다. 이를 통해 모든 영유아가 기관 유형과 관계없이 다양한 체험에 참여할 수 있도록 했다.

올해는 도교육청 직속기관 3곳과 대학 5곳, 육아종합지원센터 29곳 등 총 37개 기관이 체험처로 참여해 도내 전역에 체험 기반을 구축한다. 특히 대학은 전공 기반 전문성을 활용해 농어촌 등 취약지역을 직접 찾아가는 방식으로 프로그램을 운영할 예정이다.

프로그램은 연극과 뮤지컬, 오감 미술 등 문화예술 체험을 비롯해 안전 체험, 직업 놀이, 인공지능(AI) 연계 활동, 가족 참여형 체험 등으로 구성된다.

도교육청은 교육청과 지자체, 교육지원청 간 협업을 강화하고, 운영기관 간 우수사례 공유와 4단계 모니터링 체계를 통해 사업의 교육적 효과를 높일 계획이다.

아울러 지역 내 체험 자원을 한눈에 확인할 수 있는 ‘지역사회 체험처 지도’를 개발·보급해 학부모와 기관이 관련 정보를 쉽게 활용할 수 있도록 지원할 방침이다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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